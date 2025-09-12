Улица Бабушкина в Петербурге: как Кладбищенская стала магистралью, поглотившей своих соседей

Улица Бабушкина, одна из главных артерий Невского района, — ярчайший тому пример. Её путь от скромного проезда у кладбища до гигантской магистрали отражает все перемены, которые пережил город в XX веке.
Мрачное начало: Кладбищенская улица
История этой улицы начинается в 1912 году на промышленной окраине имперского Петербурга.
Первоначально это был небольшой проезд, носивший прямолинейное и довольно мрачное имя — Кладбищенская улица.
Название было не случайным: она вела к Преображенскому кладбищу села Фарфорового завода.
В те времена это был край города, где жизнь и быт были неразрывно связаны с гигантами индустрии и их инфраструктурой, включая места последнего упокоения рабочих.
Новая эпоха — новый герой
С приходом советской власти топонимика стала мощным идеологическим инструментом.
Имена, связанные с религией, империей или просто бытовыми реалиями, уступали место именам героев новой эпохи.
3 августа 1940 года Кладбищенская улица была переименована в улицу Бабушкина.
Выбор был неслучаен. Иван Васильевич Бабушкин (1873–1906) — видный революционер-большевик, который работал на располагавшемся поблизости Невском литейном и механическом заводе (бывшем заводе Семянникова и Полетики).
Так улица получила имя человека, отдавшего жизнь за революционные идеалы, что полностью соответствовало духу времени.
Улица-коллекционер: как росла магистраль
Самое удивительное в истории улицы Бабушкина — её феноменальный рост.
Она не просто удлинялась, она, словно живой организм, поглощала своих соседей.
Этот процесс, растянувшийся на несколько десятилетий, отражал советскую градостроительную логику — создание крупных, прямых и функциональных магистралей вместо старой сетки мелких проездов.
-
1940-е: улица продлевается от Фарфоровской до Железнодорожного проспекта.
-
1954 год: к ней присоединяют Преображенскую дорогу, стирая еще одно историческое название, связанное с церковью.
-
1960-е: в её состав входят Полевой переулок и безымянный участок до проспекта Обуховской Обороны.
-
1975 год: происходит самое масштабное поглощение. С карты исчезают Приамурская, Ольгинская, Заводская и Ново-Механическая улицы. все они становятся частью разросшейся улицы Бабушкина.
Улица Бабушкина сегодня
Сегодня улица Бабушкина — это огромная транспортная артерия длиной почти в пять километров, пересекающая три муниципальных округа Невского района.
Глядя на неё, сложно представить, что когда-то на её месте была целая россыпь маленьких улочек и переулков со своими именами и своей историей.
Её биография — это наглядное пособие по истории города: от промышленной окраины царской России, через эпоху тотальной идеологической перестройки и гигантомании советского градостроительства, до наших дней.
И теперь, проезжая по ней, можно вспомнить, что под современным асфальтом лежат тени не только Кладбищенской, но и Ольгинской, Приамурской и десятка других исчезнувших улиц старой Невской заставы.