Улица Бабушкина в Петербурге: как Кладбищенская стала магистралью, поглотившей своих соседей

Каждая большая улица в Петербурге — это не просто линия на карте, а живой палимпсест, под слоями которого скрыты десятилетия истории.

Улица Бабушкина, одна из главных артерий Невского района, — ярчайший тому пример. Её путь от скромного проезда у кладбища до гигантской магистрали отражает все перемены, которые пережил город в XX веке.

Мрачное начало: Кладбищенская улица

История этой улицы начинается в 1912 году на промышленной окраине имперского Петербурга.

Первоначально это был небольшой проезд, носивший прямолинейное и довольно мрачное имя — Кладбищенская улица.

Название было не случайным: она вела к Преображенскому кладбищу села Фарфорового завода.

В те времена это был край города, где жизнь и быт были неразрывно связаны с гигантами индустрии и их инфраструктурой, включая места последнего упокоения рабочих.

Новая эпоха — новый герой

С приходом советской власти топонимика стала мощным идеологическим инструментом.

Имена, связанные с религией, империей или просто бытовыми реалиями, уступали место именам героев новой эпохи.

3 августа 1940 года Кладбищенская улица была переименована в улицу Бабушкина.

Выбор был неслучаен. Иван Васильевич Бабушкин (1873–1906) — видный революционер-большевик, который работал на располагавшемся поблизости Невском литейном и механическом заводе (бывшем заводе Семянникова и Полетики).

Так улица получила имя человека, отдавшего жизнь за революционные идеалы, что полностью соответствовало духу времени.

Улица-коллекционер: как росла магистраль

Самое удивительное в истории улицы Бабушкина — её феноменальный рост.

Она не просто удлинялась, она, словно живой организм, поглощала своих соседей.

Этот процесс, растянувшийся на несколько десятилетий, отражал советскую градостроительную логику — создание крупных, прямых и функциональных магистралей вместо старой сетки мелких проездов.

1940-е: улица продлевается от Фарфоровской до Железнодорожного проспекта.

1954 год: к ней присоединяют Преображенскую дорогу , стирая еще одно историческое название, связанное с церковью.

1960-е: в её состав входят Полевой переулок и безымянный участок до проспекта Обуховской Обороны.

1975 год: происходит самое масштабное поглощение. С карты исчезают Приамурская, Ольгинская, Заводская и Ново-Механическая улицы. все они становятся частью разросшейся улицы Бабушкина.

Улица Бабушкина сегодня

Сегодня улица Бабушкина — это огромная транспортная артерия длиной почти в пять километров, пересекающая три муниципальных округа Невского района.

Глядя на неё, сложно представить, что когда-то на её месте была целая россыпь маленьких улочек и переулков со своими именами и своей историей.

Её биография — это наглядное пособие по истории города: от промышленной окраины царской России, через эпоху тотальной идеологической перестройки и гигантомании советского градостроительства, до наших дней.

И теперь, проезжая по ней, можно вспомнить, что под современным асфальтом лежат тени не только Кладбищенской, но и Ольгинской, Приамурской и десятка других исчезнувших улиц старой Невской заставы.