Что скрывает Дом компании «Зингер» на Невском? История изобретателя и его династии

Сегодня в Петербурге на Невском проспекте стоит знаменитый Дом компании "Зингер" — один из символов города и напоминание о человеке, чьё имя стало нарицательным.

Айзек Зингер вошёл в историю как американский изобретатель, усовершенствовавший швейную машину и превративший её в массовый товар. Его судьба оказалась куда сложнее и ярче, чем просто биография успешного предпринимателя.

Изобретатель и его машина

В 1850-х годах Зингер предложил усовершенствования, сделавшие швейную машину удобной для повседневного использования: ножной привод, стол для работы, непрерывный ход иглы. Компания Singer быстро выросла в мирового лидера и вышла далеко за пределы США.

В начале XX века она открыла филиал и в Петербурге — именно тогда появился знаменитый дом на Невском.

Личная жизнь и скандалы

У Зингера было несколько женщин и более двадцати детей. Сначала он женился и имел двоих детей, но вскоре завёл вторую семью, где появилось ещё восемь.

Позднее рядом с ним оказались и другие женщины, от которых рождались новые дети. В итоге счёт потомков перевалил за два десятка, а такой образ жизни в пуританской Америке XIX века закончился громким обвинением в двоежёнстве.

Скандал вынудил его продать долю в компании и уехать в Лондон. Там он женился на парижской модели Изабелле Бойер, которая родила ему шестерых детей и после его смерти смогла отсудить все его огромное состояние.

От вдовы к символу Свободы

После смерти мужа Изабелла стала одной из богатейших женщин Америки. Но её имя оказалось связано не только с деньгами.

По слухам, именно её лицо скульптор Фредерик Огюст Бартольди выбрал главным прототипом Статуи Свободы, созданной совместно с инженером Гюставом Эйфелем.

Так вдова Зингера оказалась вплетена в историю одного из самых узнаваемых символов мира.

