Где купить билет и на чем доехать: готовимся к поездке в Петергоф

Петергоф — это место, куда обязательно стоит съездить хоть раз в жизни. Если хочется проникнуться атмосферой царской России и получить массу впечатлений, то это отличный выбор.
Почему именно Петергоф?
Петергоф — это бывшая летняя резиденция Петра Великого, основателя Санкт-Петербурга, и других российских императоров. Здесь удивительным образом сочетаются дворцы, музеи и несколько парковых зон.
Главная из них — Нижний парк, где расположены знаменитые фонтаны, работающие без насосов, только благодаря естественному перепаду рельефа.
Весь комплекс — это настоящий музей под открытым небом площадью более 100 гектаров.
Тут почти 150 фонтанов, включая легендарный фонтан «Самсон», изображающий борьбу со львом, символизирующим победу России, рассказывает сайт музея-заповедника.
А Большой каскад, состоящий из семи ступеней, с золотыми скульптурами и водопадами считается одним из красивейших фонтанных ансамблей в мире.
Как попасть без очередей
Самый простой и выгодный совет — брать билеты в Нижний парк онлайн. Очереди у касс бывают длинные. Если вдруг билет планируется покупать на месте, не забудьте паспорт — для граждан России есть скидки.
Для входа часто рекомендуют использовать проход со стороны Александрийского шоссе — там меньше толп, пишет Яндекс. Путешествия.
Ну и разумеется, если есть возможность, лучше приехать пораньше, чтобы избежать толп туристов.
Транспорт и как добраться
До Петергофа от центра Петербурга всего около 30 км, и добираться сюда можно разными способами:
-
Электричка: от Балтийского вокзала до станции «Новый Петергоф» — около 37 минут. От станции ходят автобусы до самих фонтанов.
-
Автобусы из метро: от «Автово» и «Проспекта Ветеранов» идут маршруты прямо к музею-заповеднику.
-
На машине: приезжать лучше до открытия фонтанов в 10 утра, парковка летом платная — примерно 150-200 рублей в час, бесплатных мест очень мало.
-
Метеор: скоростной теплоход с панорамными окнами. Отправляется он с причала в центре Петербурга, дорога около 35-40 минут, сообщает Спутник.
Выбор транспорта зависит от бюджета и настроения, каждый вариант по-своему хорош.
Когда и как смотреть фонтаны
Фонтаны в Петергофе работают с конца апреля и до середины октября. В летний сезон парк открыт с 9 до 20 часов.
Зимой парк открыт бесплатно, но фонтаны не работают. Зато это отличная возможность спокойно погулять без толп туристов и посетить музеи.
Что еще посмотреть кроме фонтанов
Кроме Нижнего парка с фонтанами, в Петергофе есть еще Верхний сад — меньший по размеру и более утонченный пейзажный парк с интересными архитектурными элементами.
Обязательно стоит заглянуть в Большой дворец — роскошное здание с богатой историей и парадными залами, которые восстанавливали после разрушений во Второй мировой войне.
С его террас открывается впечатляющий вид на Большой каскад и финский залив.
Есть еще несколько музеев, например, Музей фонтанного дела, где объясняют, как устроена уникальная система подачи воды в фонтаны Петергофа.
Цены актуальны на момент публикации.