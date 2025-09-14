Где купить билет и на чем доехать: готовимся к поездке в Петергоф

Петергоф похож на живую сказку, где каждый фонтан рассказывает свою историю, а прогулка по парку запоминается на долгое время.

Петергоф — это место, куда обязательно стоит съездить хоть раз в жизни. Если хочется проникнуться атмосферой царской России и получить массу впечатлений, то это отличный выбор.

Почему именно Петергоф?

Петергоф — это бывшая летняя резиденция Петра Великого, основателя Санкт-Петербурга, и других российских императоров. Здесь удивительным образом сочетаются дворцы, музеи и несколько парковых зон.

Главная из них — Нижний парк, где расположены знаменитые фонтаны, работающие без насосов, только благодаря естественному перепаду рельефа.

Весь комплекс — это настоящий музей под открытым небом площадью более 100 гектаров.

Тут почти 150 фонтанов, включая легендарный фонтан «Самсон», изображающий борьбу со львом, символизирующим победу России, рассказывает сайт музея-заповедника.

А Большой каскад, состоящий из семи ступеней, с золотыми скульптурами и водопадами считается одним из красивейших фонтанных ансамблей в мире.

Как попасть без очередей

Самый простой и выгодный совет — брать билеты в Нижний парк онлайн. Очереди у касс бывают длинные. Если вдруг билет планируется покупать на месте, не забудьте паспорт — для граждан России есть скидки.

Для входа часто рекомендуют использовать проход со стороны Александрийского шоссе — там меньше толп, пишет Яндекс. Путешествия.

Ну и разумеется, если есть возможность, лучше приехать пораньше, чтобы избежать толп туристов.

Транспорт и как добраться

До Петергофа от центра Петербурга всего около 30 км, и добираться сюда можно разными способами:

Электричка: от Балтийского вокзала до станции «Новый Петергоф» — около 37 минут. От станции ходят автобусы до самих фонтанов.

Автобусы из метро: от «Автово» и «Проспекта Ветеранов» идут маршруты прямо к музею-заповеднику.

На машине: приезжать лучше до открытия фонтанов в 10 утра, парковка летом платная — примерно 150-200 рублей в час, бесплатных мест очень мало.

Метеор: скоростной теплоход с панорамными окнами. Отправляется он с причала в центре Петербурга, дорога около 35-40 минут, сообщает Спутник.

Выбор транспорта зависит от бюджета и настроения, каждый вариант по-своему хорош.

Когда и как смотреть фонтаны

Фонтаны в Петергофе работают с конца апреля и до середины октября. В летний сезон парк открыт с 9 до 20 часов.

Зимой парк открыт бесплатно, но фонтаны не работают. Зато это отличная возможность спокойно погулять без толп туристов и посетить музеи.

Что еще посмотреть кроме фонтанов

Кроме Нижнего парка с фонтанами, в Петергофе есть еще Верхний сад — меньший по размеру и более утонченный пейзажный парк с интересными архитектурными элементами.

Обязательно стоит заглянуть в Большой дворец — роскошное здание с богатой историей и парадными залами, которые восстанавливали после разрушений во Второй мировой войне.

С его террас открывается впечатляющий вид на Большой каскад и финский залив.

Есть еще несколько музеев, например, Музей фонтанного дела, где объясняют, как устроена уникальная система подачи воды в фонтаны Петергофа.

Цены актуальны на момент публикации.