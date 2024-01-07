Палочки оставьте в покое: крабовый салат заиграет новыми красками с этим продуктом

Ни для кого не секрет, что обычные крабовые палочки делают вовсе не из деликатесного мяса морского жителя. В состав входит рыба и другие пищевые добавки. Поэтому вкус знаменитого салата только улучшится, если отказаться от сомнительного продукта.

Входящие в рецепт овощи можно не менять, а в качестве основы смело используйте минтая, треску или судака. Если еще и заменить майонез на греческий йогурт, то получится полноценное здоровое питание. Имеет смысл также попробовать добавить в салат креветки — будете в восторге.

«Они дороже, но намного полезнее. Мясо креветок насыщено разными микроэлементами, богато белками, кальцием, йодом и магнием. В креветках практически нет жира, поэтому этот ингредиент идеален для худеющих», — поделился сооснователь компании «Много лосося» Яков Менделеев в беседе с порталом «Газета».

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