«Золотой треугольник» и другие сокровища: что посмотреть в Петербурге за несколько дней

Петербург — город, который привлекает миллионы туристов со всего мира. Как спланировать незабываемое путешествие и не разориться при этом? На эти вопросы порталу «Городовой» ответила опытный экскурсовод по Санкт-Петербургу Анна Полякова, поделившись своими рекомендациями и секретами.
Первое знакомство с городом: маршрут для начинающих
Экскурсовод назвала обязательные достопримечательности для первого посещения Петербурга:
- Петропавловская крепость — зайти в Комендантский дом на экспозицию История Санкт-Петербурга 18 и 19 веков, посмотреть Петропавловский Собор внутри
- «Золотой треугольник» — Зимний дворец, Петропавловская крепость, Биржа — посмотреть со Стрелки Васильевского острова
- Посмотреть на Петербург с высоты птичьего полета можно на выбор на башне Городской думы (47,5 м), на смотровой площадке Исаакиевского собора на высоте 43 м, с колокольни Владимирского Собора 41 м
- Памятник Петру на Сенатской площади «Медный всадник»
- Посмотреть город с воды. Прогулка по рекам и каналам на речном трамвае.
- Посетить Эрмитаж или Русский музей на выбор.
«Еще я бы добавила набережную у Лахта-центра, приспособленную для удачных фото. Это из новой туристической географии», — добавила эксперт.
«Золотой треугольник»: обязательный пункт программы
«Золотой треугольник» — это, пожалуй, самый узнаваемый вид Петербурга, включающий в себя Зимний дворец, Петропавловскую крепость и Биржу. Лучше всего любоваться этой красотой со Стрелки Васильевского острова.
Этот маршрут позволит увидеть основные достопримечательности города всего за несколько часов.
Петербург с высоты: лучшие смотровые площадки
«Посмотреть на Петербург с высоты птичьего полета можно на выбор: на башне Городской думы (47,5 м), на смотровой площадке Исаакиевского собора (43 м) или с колокольни Владимирского Собора (41 м)», — отметила Полякова.
С высоты открываются потрясающие виды на город, особенно эффектные на закате.
|Что обязательно посмотреть
|Описание/Совет по посещению
|На чем сэкономить / Лайфхаки
|Петропавловская крепость
|Обязательно зайти в Комендантский дом (экспозиция "История Санкт-Петербурга 18–19 вв."), посмотреть собор внутри
|Пешком или на метро, билет на экспозицию
|Зимний дворец (Эрмитаж)
|Один из крупнейших музеев мира, входит в "Золотой треугольник"
|Билеты онлайн дешевле, бесплатные дни
|Стрелка Васильевского острова, Биржа
|Отличная панорама на "Золотой треугольник": Эрмитаж, Петропавловская крепость, Биржа
|Бесплатно, пешая прогулка
|Исаакиевский собор
|Подъем на колоннаду - вид на город с высоты 43 м
|Вход на колоннаду дешевле отдельным билетом
|Башня Городской думы, колокольня Владимирского собора
|Альтернативные смотровые площадки (47,5 м и 41 м соответственно)
|Обычно дешевле, чем Исаакиевский
|Памятник Петру I ("Медный всадник")
|Символ города на Сенатской площади
|Бесплатно, открытая площадка
|Прогулка по рекам и каналам
|Речной трамвай - лучший способ увидеть город с воды
|Ищите скидки онлайн или групповые билеты
|Русский музей
|Альтернатива Эрмитажу: крупнейшее собрание русского искусства
|Иногда дешевле, чем Эрмитаж
|Невский проспект
|Главная улица города, множество памятников, кафе, магазинов
|Пешком, бесплатно
|Дворцовая площадь
|Центр города, массовые мероприятия, архитектурные ансамбли
|Бесплатно, пешая прогулка
Бюджетные пункты питания: где вкусно и недорого поесть?
В Петербурге есть множество мест, где можно вкусно и недорого поесть. Анна советует обратить внимание на столовые, пирожковые и трапезные.
«Бюджетные пункты питания: Столовая N1 Пирожковая напротив метро пл. Восстания Трапезная в Александро-Невской Лавре Пироговой дворик», — посоветовала эксперт.
|Заведение
|Адрес / Описание
|Примерные цены
|Столовая №1
|Сеть по городу, домашняя кухня, большой выбор блюд
|200–300 руб.
|Пирожковая на Восстания
|Ул. Восстания, 1, напротив метро "Пл. Восстания", пироги, супы, вторые блюда
|100–200 руб.
|Евро-столовая
|Загородный пр., 40; пер. Бринько, 4, метро "Садовая"
|200–250 руб.
|Кафе-столовая "СССР"
|Уютная атмосфера, блюда русской кухни, низкие цены
|200–250 руб.
|Трапезная в Александро-Невской Лавре
|На территории Лавры, простая монастырская кухня
|150–250 руб.
|Пироговой дворик
|Вкусная выпечка, пироги, бюджетные обеды
|100–200 руб.
|Щелкунчик
|На пл. Восстания, популярная столовая
|150–250 руб.
|Столовые при университетах
|Например, при СПбГУ, студенческие цены, большой выбор
|100–200 руб.
Проезд: как сэкономить на транспорте?
Для экономии на транспорте рекомендуется использовать карту «Подорожник». Она позволяет существенно снизить расходы на проезд в метро и общественном транспорте.
Схемы мошенничества
На улицах Петербурга, как и в любом туристическом городе, встречаются мошенники. Следует проявить осторожность с персонажами в костюмах, предлагающими сфотографироваться. Кроме того, не нужно покупать билеты с рук.
«Схемы мошенничества стары как мир — сфотографироваться с персонажами в исторических костюмах и выставить цену в 10 тысяч рублей, продать билеты на бесплатный объект или просто продать что-либо по баснословной цене», — заметила Полякова.
Петербург – город, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. Следуя советам опытного экскурсовода, можно спланировать незабываемое и увлекательное путешествие, не потратив при этом все свои сбережения.