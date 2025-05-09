«Золотой треугольник» и другие сокровища: что посмотреть в Петербурге за несколько дней

Петербург — город, который привлекает миллионы туристов со всего мира. Как спланировать незабываемое путешествие и не разориться при этом? На эти вопросы порталу «Городовой» ответила опытный экскурсовод по Санкт-Петербургу Анна Полякова, поделившись своими рекомендациями и секретами.

Первое знакомство с городом: маршрут для начинающих

Экскурсовод назвала обязательные достопримечательности для первого посещения Петербурга:

Петропавловская крепость — зайти в Комендантский дом на экспозицию История Санкт-Петербурга 18 и 19 веков, посмотреть Петропавловский Собор внутри «Золотой треугольник» — Зимний дворец, Петропавловская крепость, Биржа — посмотреть со Стрелки Васильевского острова Посмотреть на Петербург с высоты птичьего полета можно на выбор на башне Городской думы (47,5 м), на смотровой площадке Исаакиевского собора на высоте 43 м, с колокольни Владимирского Собора 41 м Памятник Петру на Сенатской площади «Медный всадник» Посмотреть город с воды. Прогулка по рекам и каналам на речном трамвае. Посетить Эрмитаж или Русский музей на выбор.

«Еще я бы добавила набережную у Лахта-центра, приспособленную для удачных фото. Это из новой туристической географии», — добавила эксперт.

«Золотой треугольник»: обязательный пункт программы

«Золотой треугольник» — это, пожалуй, самый узнаваемый вид Петербурга, включающий в себя Зимний дворец, Петропавловскую крепость и Биржу. Лучше всего любоваться этой красотой со Стрелки Васильевского острова.

Этот маршрут позволит увидеть основные достопримечательности города всего за несколько часов.

Петербург с высоты: лучшие смотровые площадки

«Посмотреть на Петербург с высоты птичьего полета можно на выбор: на башне Городской думы (47,5 м), на смотровой площадке Исаакиевского собора (43 м) или с колокольни Владимирского Собора (41 м)», — отметила Полякова.

С высоты открываются потрясающие виды на город, особенно эффектные на закате.

Что обязательно посмотреть Описание/Совет по посещению На чем сэкономить / Лайфхаки Петропавловская крепость Обязательно зайти в Комендантский дом (экспозиция "История Санкт-Петербурга 18–19 вв."), посмотреть собор внутри Пешком или на метро, билет на экспозицию Зимний дворец (Эрмитаж) Один из крупнейших музеев мира, входит в "Золотой треугольник" Билеты онлайн дешевле, бесплатные дни Стрелка Васильевского острова, Биржа Отличная панорама на "Золотой треугольник": Эрмитаж, Петропавловская крепость, Биржа Бесплатно, пешая прогулка Исаакиевский собор Подъем на колоннаду - вид на город с высоты 43 м Вход на колоннаду дешевле отдельным билетом Башня Городской думы, колокольня Владимирского собора Альтернативные смотровые площадки (47,5 м и 41 м соответственно) Обычно дешевле, чем Исаакиевский Памятник Петру I ("Медный всадник") Символ города на Сенатской площади Бесплатно, открытая площадка Прогулка по рекам и каналам Речной трамвай - лучший способ увидеть город с воды Ищите скидки онлайн или групповые билеты Русский музей Альтернатива Эрмитажу: крупнейшее собрание русского искусства Иногда дешевле, чем Эрмитаж Невский проспект Главная улица города, множество памятников, кафе, магазинов Пешком, бесплатно Дворцовая площадь Центр города, массовые мероприятия, архитектурные ансамбли Бесплатно, пешая прогулка

Бюджетные пункты питания: где вкусно и недорого поесть?

В Петербурге есть множество мест, где можно вкусно и недорого поесть. Анна советует обратить внимание на столовые, пирожковые и трапезные.

«Бюджетные пункты питания: Столовая N1 Пирожковая напротив метро пл. Восстания Трапезная в Александро-Невской Лавре Пироговой дворик», — посоветовала эксперт.

Заведение Адрес / Описание Примерные цены Столовая №1 Сеть по городу, домашняя кухня, большой выбор блюд 200–300 руб. Пирожковая на Восстания Ул. Восстания, 1, напротив метро "Пл. Восстания", пироги, супы, вторые блюда 100–200 руб. Евро-столовая Загородный пр., 40; пер. Бринько, 4, метро "Садовая" 200–250 руб. Кафе-столовая "СССР" Уютная атмосфера, блюда русской кухни, низкие цены 200–250 руб. Трапезная в Александро-Невской Лавре На территории Лавры, простая монастырская кухня 150–250 руб. Пироговой дворик Вкусная выпечка, пироги, бюджетные обеды 100–200 руб. Щелкунчик На пл. Восстания, популярная столовая 150–250 руб. Столовые при университетах Например, при СПбГУ, студенческие цены, большой выбор 100–200 руб.

Проезд: как сэкономить на транспорте?

Для экономии на транспорте рекомендуется использовать карту «Подорожник». Она позволяет существенно снизить расходы на проезд в метро и общественном транспорте.

Схемы мошенничества

На улицах Петербурга, как и в любом туристическом городе, встречаются мошенники. Следует проявить осторожность с персонажами в костюмах, предлагающими сфотографироваться. Кроме того, не нужно покупать билеты с рук.

«Схемы мошенничества стары как мир — сфотографироваться с персонажами в исторических костюмах и выставить цену в 10 тысяч рублей, продать билеты на бесплатный объект или просто продать что-либо по баснословной цене», — заметила Полякова.

Петербург – город, который стоит посетить хотя бы раз в жизни. Следуя советам опытного экскурсовода, можно спланировать незабываемое и увлекательное путешествие, не потратив при этом все свои сбережения.