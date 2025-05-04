Петербург раскололся на две части, и причина в Невском: что будет с летними верандами кафе?

Исторический Невский проспект в Петербурге снова стал причиной горячих споров. После решения властей освободить тротуары от летних веранд многие горожане буквально разделились на два лагеря — одни поддерживают инициативу, другие негодуют.

Всё началось, когда владельцам кафе и ресторанов стали массово отказывать в разрешениях на установку летних террас на Невском. Причина официальная — забота о пешеходах.

Власти хотят сделать главную улицу города более свободной и комфортной для прогулок, особенно в высокий туристический сезон. При этом многие рестораторы в замешательстве: они не понимают, какие правила теперь действуют, а четких инструкций пока нет.

На фоне неопределенности и слухов о возможном расширении запрета на другие улицы тревога только усиливается.

В то же время часть петербуржцев с радостью восприняла новости. В соцсетях и пабликах жители жалуются, что летом веранды буквально переграждали тротуары, превращая прогулку по Невскому в полосу препятствий.

Некоторые отмечают, что вид большинства веранд оставлял желать лучшего — временные конструкции портили облик исторического центра.

Но другая половина горожан не скрывает разочарования. По их мнению, летние кафе — это неотъемлемая часть живого города, атмосферы Петербурга, возможность посидеть за чашкой кофе, наблюдая за ритмом жизни на главной улице страны.

К тому же рестораторы уже вложились в мебель, рассчитывали на доходы в летний сезон, а теперь рискуют понести убытки.

Вопрос, по сути, оказался не только в эстетике, но и в балансе интересов: комфорт пешеходов против права бизнеса на развитие и права людей на городской досуг. Насколько масштабным будет запрет и как это изменит облик Невского проспекта, станет понятно уже летом, когда в Петербург потянутся туристы.

Одно ясно уже сейчас: спор о верандах стал настоящей проверкой на то, каким видят Петербург его жители — свободным для прогулок или уютным для посиделок.