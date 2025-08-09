На этом курорте Краснодарского края туристов не любят особо сильно: отзыв об отдыхе в Новороссийске

Отзыв об отдыхе в Новороссийске от туриста в Сети получился скорее предостережением, чем рекомендацией.
Автор изначально планировала провести несколько дней у моря и выбрала этот город, чтобы открыть для себя новое место на Черноморском побережье. Но реальность оказалась далека от ожиданий.
Первое разочарование — транспорт. Дороги перегружены круглый год, пробки в жару превращают поездку даже на несколько километров в изматывающее испытание. Выбор района для проживания оказался критически важным: отдалённость от пляжа превращает каждый выход к морю в настоящий квест.
Город произвёл неоднозначное впечатление: шум, навязчивые таксисты, высокие цены и ощущение, что турист здесь — лишний.
Новороссийск остаётся прежде всего портовым городом, а не курортом, и это чувствуется во всём. Море вблизи центра и порта грязное, запахи неприятные, пляжи галечные, а чистая вода есть только на Суджукской косе, куда нужно добираться отдельно.
Есть и плюсы: протяжённая набережная, роща для прогулок, вкусная местная выпечка и богатый выбор фруктов. Но бытовые неудобства, вроде подачи воды по часам и резкого запаха йода, а также хамство на вокзалах и задержки транспорта сводят очарование на нет.
Автор подытоживает, что Новороссийск может понравиться лишь тем, кто готов закрыть глаза на бытовые проблемы, не ждёт курортной инфраструктуры и воспринимает город скорее как перевалочный пункт, чем место для полноценного отпуска.