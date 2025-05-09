День Победы в Ленинграде: от Катькиного садика до Невского проспекта — как город чтил память героев в разные годы

Каким был парад «Возвращение Ленинградской Гвардии» в 1945 году и почему его забыли?

Первое народное гуляние в честь Победы над фашистской Германией прошло в Ленинграде 9 мая 1945 года. Город был истощен войной и частично разрушен, но жители отпраздновали Победу с митингами, концертами, танцами и фейерверками, демонстрируя свою радость и благодарность героям.

8 июля 1945 года: парад «Возвращение Ленинградской Гвардии»

Первый военный парад в честь Победы состоялся 8 июля 1945 года на Дворцовой площади. Парад известен как «Возвращение Ленинградской Гвардии». В нем принимал участие маршал Георгий Жуков, а войсками командовал маршал Константин Рокоссовский, что подчеркивало значимость этого события.

Всего прохождение войск до Дворцовой площади, два митинга и сам парад заняли около шести часов. На празднике присутствовало почти полмиллиона ленинградцев.

Забвение и возрождение: отмена празднования и возвращение традиции

В 1947 году Президиум Верховного совета СССР официально постановил считать 9 мая рабочим днем и все торжества отменить.

Однако ленинградцы отмечали День Победы по-своему: в разных местах, например в «Катькином садике» на площади Островского, собирались ветераны, чтобы почтить память павших товарищей и отметить этот великий день.

Так продолжалось до 1965 года, когда власть в стране переменилась, и 9 мая вернули в календарь праздничных дней, а вместе с ним и военные парады на Дворцовой площади по юбилейным датам.

1965 год: первый парад победы да Дворцовой

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в архиве Ленинградского телевидения сохранились уникальные кадры — год 1965. Именно тогда, ровно 20 лет спустя после окончания войны, в СССР впервые широко отметили День Победы: 9 мая стал выходным, а на главных площадях страны состоялись военные парады.

В 1965 году в параде участвовала военная техника: гвардейские минометы, зенитные ракетные установки, дальнобойные ракеты подводного флота и баллистические ракеты дальнего действия. Мероприятие было посвящено 20-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В параде приняли участие бойцы, штурмовавшие Рейхстаг, и были показаны лучшие образцы советской военной техники.

1975 год: марш ветеранов на Невском проспекте

В 1975 году в день 30-летия Победы парада на Дворцовой площади не было, но впервые состоялся марш ветеранов. Ленинградцы приветствовали на Невском проспекте тех, кто принес победу в Великой Отечественной войне, выражая им свою благодарность и признание.

В шеренгах шли воины, защищавшие Северную столицу на Пулковских высотах, на Лужском рубеже, сражавшиеся под Невской Дубровкой. Многие из них специально приехали из других городов, чтобы впервые за долгие годы встретить своих боевых товарищей.

Современность: парад на Дворцовой площади и смотр кадетских корпусов

С начала 1990-х годов ежегодно на Дворцовой площади проводятся парад войск гарнизона в День Победы 9 мая и смотр кадетских корпусов в субботу перед Днем города (27 мая), что является важной частью современной культурной жизни Петербурга.

История празднования Дня Победы в Ленинграде – Петербурге – это история памяти, уважения и гордости за подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. От скромных гуляний в разрушенном городе до масштабных парадов на Дворцовой площади – город всегда чтил и будет чтить память тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины.