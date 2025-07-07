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Поведение на пятерку: в каких российских школах появятся новые оценки

Опубликовано: 7 июля 2025 11:32
школа, дети
Поведение на пятерку: в каких российских школах появятся новые оценки
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Ленобласть тоже задействована в эксперименте.

С 1 сентября 2025 года в России стартует эксперимент по введению оценок за поведение в школах.

Пока это коснется только 84 образовательных учреждений в нескольких регионах — Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чечне и Мордовии.

Оценивать будут учеников с 1 по 8 класс, а выпускные классы пока решили не трогать, чтобы не создавать лишнего стресса перед экзаменами.

Почему решили вернуть оценки за поведение?

Идея вернуть оценки за поведение появилась после обсуждений на Совете по правам человека при президенте в конце 2024 года.

Владимир Путин отметил, что если такую оценку возвращать, то она должна быть серьезной и влиять на дальнейшую судьбу ребенка, например, при поступлении в колледжи и вузы.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что оценка за поведение — это не наказание, а скорее поощрение для тех, кто ведет себя достойно и служит примером для других, сообщает РБК.

Как будут оценивать поведение школьников?

Классные руководители будут ориентироваться на мнение других учителей и администрации школы. Критерии оценивания разрабатываются с учетом мнения педагогов и родителей.

Среди них — дисциплина, уважение к другим, социальная активность и соблюдение правил поведения.

Школы смогут выбрать одну из трех систем оценивания:

Система Пояснение
Зачет/незачет Простая система, где поведение либо соответствует норме, либо нет.
Трехуровневая «Образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение.
Пятибалльная От «отлично» до «совсем неудовлетворительно».

Что даст этот эксперимент школам и детям?

Эксперимент поможет понять, насколько такая система реально работает, влияет ли она на дисциплину и мотивацию школьников, а также помогает ли бороться с травлей и неуважением к учителям.

По словам Кравцова, это будет своего рода защита для педагогов и сигнал для родителей о важности воспитания.

Если эксперимент окажется успешным, оценки за поведение могут распространить на все школы страны с 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
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