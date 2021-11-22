Появился трейлер аниме-сериала «Жизнь девушки-карателя» с необычным сюжетом

Ролик опубликовала компания Warner Bros.

В проекте рассказывается о девушке-карателе из спецподразделения. Она вместе с коллегами уничтожает пришельцев из альтернативных вселенных, однако сталкивается с трудностями при встрече с очередным врагом, который оказывается наделен необычной силой.

Релиз аниме запланирован на 2022 год.