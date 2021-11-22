Ролик опубликовала компания Warner Bros.
В проекте рассказывается о девушке-карателе из спецподразделения. Она вместе с коллегами уничтожает пришельцев из альтернативных вселенных, однако сталкивается с трудностями при встрече с очередным врагом, который оказывается наделен необычной силой.
Релиз аниме запланирован на 2022 год.
Появился трейлер аниме-сериала «Жизнь девушки-карателя» с необычным сюжетом
Опубликовано: 22 ноября 2021 21:59
В Сети появился трейлер аниме-сериала «Жизнь девушки-карателя».
Ролик опубликовала компания Warner Bros.
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