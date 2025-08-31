С 1 марта 2026 россиянам запретят писать многие популярные слова: вот что затронет новый закон

С 1 марта 2026 года в России вступают новые правила использования русского языка. Теперь под строгие ограничения попадут не только устные выступления, но и любые письменные тексты. Об этом «Городовому» рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка СПбГУ Екатерина Зорина.
По словам эксперта, нововведения направлены на то, чтобы «защитить русский язык как государственный и установить единые стандарты для всех публичных и деловых сфер».
Что запретят писать с 1 марта
Зорина пояснила, что под полный запрет попадут:
-
Нецензурная лексика и любые слова, образованные от запрещённых корней. В нормативных документах приводится целый перечень, перечислять который — значит нарушать закон.
-
Англицизмы и заимствования, если для них существуют русские аналоги.
-
Иноязычные названия компаний, ЖК, брендов и любых объектов, если они не написаны кириллицей. «Все вывески, указатели, информационные таблички и рекламные материалы должны быть переведены на русский язык. Допускается дублирование на иностранных языках, но текст на русском обязан быть основным и наиболее заметным», — уточнила Зорина.
-
Слова и выражения, значение которых непонятно большинству граждан, включая узкопрофессиональные термины и разговорные сленговые формы.
Где новые правила обязательны
С 1 марта изменения коснутся практически всех сфер:
- официальных документов и деловой переписки;
- рекламы, упаковки и инструкций;
- СМИ и блогов;
- вывесок, указателей и коммерческих обозначений.
«Нормативные источники, на которые теперь обязаны ориентироваться все, кто работает с текстами, закреплены постановлением правительства, — добавила эксперт. — Это орфографический, орфоэпический и толковый словари, а также словарь иностранных слов. В случае сомнений именно они станут единственным ориентиром».