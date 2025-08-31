Городовой / Общество / С 1 марта 2026 россиянам запретят писать многие популярные слова: вот что затронет новый закон
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

С 1 марта 2026 россиянам запретят писать многие популярные слова: вот что затронет новый закон

Опубликовано: 31 августа 2025 14:02
нарушения
С 1 марта 2026 россиянам запретят писать многие популярные слова: вот что затронет новый закон
Фото: Городовой.ру

Касается не только бизнесменов и чиновников.

С 1 марта 2026 года в России вступают новые правила использования русского языка. Теперь под строгие ограничения попадут не только устные выступления, но и любые письменные тексты. Об этом «Городовому» рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка СПбГУ Екатерина Зорина.

По словам эксперта, нововведения направлены на то, чтобы «защитить русский язык как государственный и установить единые стандарты для всех публичных и деловых сфер».

Что запретят писать с 1 марта

Зорина пояснила, что под полный запрет попадут:

  • Нецензурная лексика и любые слова, образованные от запрещённых корней. В нормативных документах приводится целый перечень, перечислять который — значит нарушать закон.

  • Англицизмы и заимствования, если для них существуют русские аналоги.

  • Иноязычные названия компаний, ЖК, брендов и любых объектов, если они не написаны кириллицей. «Все вывески, указатели, информационные таблички и рекламные материалы должны быть переведены на русский язык. Допускается дублирование на иностранных языках, но текст на русском обязан быть основным и наиболее заметным», — уточнила Зорина.

  • Слова и выражения, значение которых непонятно большинству граждан, включая узкопрофессиональные термины и разговорные сленговые формы.

Где новые правила обязательны

С 1 марта изменения коснутся практически всех сфер:

  • официальных документов и деловой переписки;
  • рекламы, упаковки и инструкций;
  • СМИ и блогов;
  • вывесок, указателей и коммерческих обозначений.

«Нормативные источники, на которые теперь обязаны ориентироваться все, кто работает с текстами, закреплены постановлением правительства, — добавила эксперт. — Это орфографический, орфоэпический и толковый словари, а также словарь иностранных слов. В случае сомнений именно они станут единственным ориентиром».

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще