Пляжи Турции или улицы Петербурга: цена одинаковая, а впечатления разные

Два разных направления имеют свои плюсы и минусы.

Выбрать между отдыхом в Петербурге и отпуском на море в Турции при почти одинаковых расходах — задача не из простых.

Это два разных вида отдыха, каждый со своими плюсами и особенностями. Опираемся на опыт путешественников и разбираемся что и где лучше в этом году.

Отпуск на море в Турции: солнце, лень и комфорт

Турция знаменита своими пляжами, мягким климатом и великолепным сервисом.

Перелет из Петербурга занимает около 3,5 часа, туры предусматривают для вас программу «все включено», что избавляет от лишних забот — кормят с утра до вечера.

Лето в Турции заканчивается с мая по октябрь, лучшие цены на туры — весной и осенью. В сезон, особенно в августе, места в отелях раскупаются быстро, и цены поднимаются.

Но даже летом можно найти много развлечений: от пляжей с мягким песком до богатой истории и восточной культуры.

Турция — это отдых для, возможность переключиться, получить энергию солнечных дней и просто расслабиться, не думая о теле.

Отдых в Петербурге: насыщенная культура и прохлада

Петербург — город с уникальной историей и архитектурой, здесь собраны сокровища Эрмитажа, дворцов, театров и музеев. Для любителей культурного обогащения это рай.

Расходы на отпуск примерно равны поездке в Турцию, если учесть билеты, жилье и экскурсии, пишет автор отзыва.

Однако погода в Петербурге часто пасмурная и прохладная, особенно в межсезонье и осенью. Это следует учитывать метеозависимым людям, а также тем, кто постарше.

Приезжать сюда нужно с запасом энергии, ведь тут нужно много ходить пешком.

Но Петербург — это отдых для души и ума, где каждый день приносит новые впечатления и эмоции. После поездки в Северную столицу нужно еще пару дней отдыха дома, чтобы физически расслабиться.

Как выбрать идеальный отдых?

Золотая середина — совместить оба вида отдыха: пару недель на море для перезарядки тела и пару недель в Петербурге для радости души. Конечно, это под силу не каждому, особенно при ограниченном бюджете.

Если хочется спокойствия и комфорта без лишних движений — Турция подойдет идеально. Это отдых в «ленивом режиме», когда заботы и дела уходят на второй план.