Мильфей по-новому: нежный кабачковый а-ля десерт с крабовым соусом

Слово «мильфей» пришло к нам из Франции и буквально означает «тысяча слоев». Так называемый классический десерт — пирожное с кремом.
Этот десерт очень популярен во Франции и давно прижился в России и не только как сладкое. Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому» рецепт этого необычного блюда с кабачком.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Кабачок среднего размера
|2 шт
|Творожный сыр
|200 гр
|Майонез (можно заменить на сливки)
|100 гр
|Чеснок
|1 зубчик
|Крабовые палочки
|200 г
|Зелень петрушки и укропа
|по вкусу
|Мука или крахмал
|100 гр
|Масло растительное
|для жарки
|Соль, перец черный молотый
|по вкусу
|Помидоры
|для украшения – 2 шт
Приготовление
- Крабовые палочки, чеснок, листья зелени (без стеблей), майонез и творожный сыр пробить в чаше блендера до однородной массы;
- Кабачок нарезать кружочками толщиной не более 0,5 см, посолить, поперчить, дать постоять 10 минут;
- Обвалять кабачок в муке и жарить в сковороде на растительном масле до золотистой корочки;
- Промокнуть обжаренные кабачки бумажным полотенцем от лишнего масла;
- Помидоры нарезать на тонкие пластинки;
- Взять стеклянную или металлическую форму, выстелить в нее пленку;
- На дно положить внахлест помидоры, далее кабачки, крабовую массу, чередовать слоями;
- Убрать мильфей в холодильник на 2 часа;
- Достать форму и перевернуть ее на плоскую тарелку;
- Поднять форму, снять пленку;
- Нарезать мильфей на порции и украсить зеленью.