Мильфей по-новому: нежный кабачковый а-ля десерт с крабовым соусом

Опубликовано: 31 августа 2025 15:03
Мильфей по-новому: нежный кабачковый а-ля десерт с крабовым соусом
Эксперт рассказал тонкости приготовления необычного блюда на французский манер.

Слово «мильфей» пришло к нам из Франции и буквально означает «тысяча слоев». Так называемый классический десерт — пирожное с кремом.

Этот десерт очень популярен во Франции и давно прижился в России и не только как сладкое. Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому» рецепт этого необычного блюда с кабачком.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Кабачок среднего размера 2 шт
Творожный сыр 200 гр
Майонез (можно заменить на сливки) 100 гр
Чеснок 1 зубчик
Крабовые палочки 200 г
Зелень петрушки и укропа по вкусу
Мука или крахмал 100 гр
Масло растительное для жарки
Соль, перец черный молотый по вкусу
Помидоры для украшения – 2 шт

Приготовление

  1. Крабовые палочки, чеснок, листья зелени (без стеблей), майонез и творожный сыр пробить в чаше блендера до однородной массы;
  2. Кабачок нарезать кружочками толщиной не более 0,5 см, посолить, поперчить, дать постоять 10 минут;
  3. Обвалять кабачок в муке и жарить в сковороде на растительном масле до золотистой корочки;
  4. Промокнуть обжаренные кабачки бумажным полотенцем от лишнего масла;
  5. Помидоры нарезать на тонкие пластинки;
  6. Взять стеклянную или металлическую форму, выстелить в нее пленку;
  7. На дно положить внахлест помидоры, далее кабачки, крабовую массу, чередовать слоями;
  8. Убрать мильфей в холодильник на 2 часа;
  9. Достать форму и перевернуть ее на плоскую тарелку;
  10. Поднять форму, снять пленку;
  11. Нарезать мильфей на порции и украсить зеленью.
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
