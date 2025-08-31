Городовой / Общество / Частичка Армении в центре Петербурга: этот кавказский ресторан посещают даже голливудские звезды
Частичка Армении в центре Петербурга: этот кавказский ресторан посещают даже голливудские звезды

Опубликовано: 31 августа 2025 13:32
Эривань
Частичка Армении в центре Петербурга: этот кавказский ресторан посещают даже голливудские звезды
Фото: Городовой.ру

Рекомендация для всех, кто любит традиционные иностранные блюда.

По словам Марии Тархановой, председателя Союза пиарщиков России и продюсера, именно ресторан «Эривань» многие гости города называют самым атмосферным. Об этом она рассказала порталу «Городовой».

Заведение посвящено армянской культуре, традициям и кухне, а некоторые ингредиенты для блюд действительно привозят прямо из Армении. Интерьер выдержан в аутентичном стиле, персонал иногда поёт, звучит дудук, а вечера часто сопровождаются живой армянской музыкой и дегустациями вин от шеф-повара.

«Естественно, его посещали разные знаменитости, кино, например, Алиса Фрэйндлих. Из политики даже наш министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также Юрий Гальцев и другие знаменитости. И даже голливудская звезда Джон Малкович».

Расположено заведение по адресу Набережная реки Фонтанки, 51-53, Санкт-Петербург. Отмечаем, что ваш опыт посещения ресторана может отличаться от чужого.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
