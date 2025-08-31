Частичка Армении в центре Петербурга: этот кавказский ресторан посещают даже голливудские звезды

По словам Марии Тархановой, председателя Союза пиарщиков России и продюсера, именно ресторан «Эривань» многие гости города называют самым атмосферным. Об этом она рассказала порталу «Городовой».
Заведение посвящено армянской культуре, традициям и кухне, а некоторые ингредиенты для блюд действительно привозят прямо из Армении. Интерьер выдержан в аутентичном стиле, персонал иногда поёт, звучит дудук, а вечера часто сопровождаются живой армянской музыкой и дегустациями вин от шеф-повара.
«Естественно, его посещали разные знаменитости, кино, например, Алиса Фрэйндлих. Из политики даже наш министр иностранных дел — Сергей Лавров.
Также Юрий Гальцев и другие знаменитости. И даже голливудская звезда Джон Малкович».
Расположено заведение по адресу Набережная реки Фонтанки, 51-53, Санкт-Петербург. Отмечаем, что ваш опыт посещения ресторана может отличаться от чужого.