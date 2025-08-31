Городовой / Общество / Градусы, обороты и Vol. Почему обозначения на этикетках спиртного отличаются?
Градусы, обороты и Vol. Почему обозначения на этикетках спиртного отличаются?

Опубликовано: 31 августа 2025 15:31
этикетка
Фото: Городовой.ру

Если технически обозначают одно и то же.

Крепость алкоголя измеряют в градусах по старой традиции, но на этикетках пишут «об.» — сокращение от «объёмная доля спирта». На деле речь идёт об одном и том же: сколько чистого этилового спирта содержится в напитке.

Исторически в России использовали именно градусы: 40° означало, что в напитке содержится 40% спирта по объёму. Такой способ измерения появился ещё в XIX веке, когда винокуры и химики определяли крепость при помощи спиртометров. Со временем термин прочно вошёл в речь — «водка сорокоградусная» или «коньяк пятьдесят градусов».

Но в официальных документах и на этикетках всё изменилось. В СССР перешли на обозначение «об.», которое появилось как калька с немецкого Vol.-% — «объёмный процент».

Этот термин закреплён современными ГОСТами и техническими регламентами. На этикетке пишут, например, «40 об.», что означает: 40% от общего объёма напитка составляет спирт.

Почему не оставили слово «градусы»? Из-за двусмысленности. Градусы используются и в температуре, и в углах, а для нормативных документов нужна точность. Поэтому «об.» считается единственно правильным официальным обозначением, а «градусы» остались разговорным наследием.

Интересно, что в разных странах своя система. Во Франции на бутылках до сих пор можно увидеть 40°, в США и Великобритании чаще используют % ABV (Alcohol By Volume), а в Германии и большинстве стран ЕС — % vol.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
