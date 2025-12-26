Городовой / Город / 2026‑й — один на всех: Путин объявил год единства народов России
Опубликовано: 26 декабря 2025 03:30
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Президент выступил с соответствующим заявлением на заседании Госсовета, прошедшем в Кремле.

В Кремле прошло заседание Госсовета, которое было посвящено вопросам профессиональной подготовки специалистов для экономики страны.

Мероприятие провёл президент России Владимир Путин. На повестке дня стояли вопросы, связанные с обеспечением кадрового потенциала для различных сфер деятельности.

Во время заседания глава государства объявил, что 2026 год станет годом единства народов России. Такое решение было обнародовано пресс-службой президента.

Президент отметил, что в российской экономике ощущается нехватка работников, а показатель безработицы снизился до минимального значения за всю историю наблюдений — 2,2%.

По словам Владимира Путина, задачи по подготовке специалистов остаются актуальными для всех отраслей и для каждого региона страны.

Юлия Аликова
