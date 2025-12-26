2026‑й — один на всех: Путин объявил год единства народов России

В Кремле прошло заседание Госсовета, которое было посвящено вопросам профессиональной подготовки специалистов для экономики страны.
Мероприятие провёл президент России Владимир Путин. На повестке дня стояли вопросы, связанные с обеспечением кадрового потенциала для различных сфер деятельности.
Во время заседания глава государства объявил, что 2026 год станет годом единства народов России. Такое решение было обнародовано пресс-службой президента.
Президент отметил, что в российской экономике ощущается нехватка работников, а показатель безработицы снизился до минимального значения за всю историю наблюдений — 2,2%.
По словам Владимира Путина, задачи по подготовке специалистов остаются актуальными для всех отраслей и для каждого региона страны.
