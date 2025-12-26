Печати поставлены: Ростехнадзор признал готовность двух новых станций петербургского метро

Северо-Западное управление Ростехнадзора подтвердило соответствие станций «Путиловская» и «Юго-Западная» в Санкт-Петербурге требованиям проектной документации.
На этой неделе завершилась проверка участка Красносельско-Калининской линии метро, которая охватила отрезок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» с сопутствующим электродепо «Красносельское».
За строительство отвечал Комитет по строительству города, а генподрядчиком выступила компания «Метрострой Северной столицы».
В ведомстве сообщили:
«Установлено, что работы завершены в полном объёме. Нарушений обязательных требований не выявлено.
Управлением выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации», — уточнили в Ростехнадзоре.
Теперь эти станции готовы к вводу в эксплуатацию. Ожидается, что открытие новых станций поможет снизить пассажиропоток на существующих линиях.
Запуск станет стартом для шестой линии санкт-петербургского метро, что важно для организации городских перевозок. В пресс-службе подчеркнули, что это решение позволит улучшить транспортное сообщение в быстро развивающемся районе.
Ранее в городских СМИ появлялась информация о возможном открытии станций 26 декабря.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».