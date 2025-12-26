Городовой / Город / Печати поставлены: Ростехнадзор признал готовность двух новых станций петербургского метро
Печати поставлены: Ростехнадзор признал готовность двух новых станций петербургского метро

Опубликовано: 26 декабря 2025 04:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Работы выполнены полностью, проверка не обнаружила нарушений.

Северо-Западное управление Ростехнадзора подтвердило соответствие станций «Путиловская» и «Юго-Западная» в Санкт-Петербурге требованиям проектной документации.

На этой неделе завершилась проверка участка Красносельско-Калининской линии метро, которая охватила отрезок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» с сопутствующим электродепо «Красносельское».

За строительство отвечал Комитет по строительству города, а генподрядчиком выступила компания «Метрострой Северной столицы».

В ведомстве сообщили:

«Установлено, что работы завершены в полном объёме. Нарушений обязательных требований не выявлено.
Управлением выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации», — уточнили в Ростехнадзоре.

Теперь эти станции готовы к вводу в эксплуатацию. Ожидается, что открытие новых станций поможет снизить пассажиропоток на существующих линиях.

Запуск станет стартом для шестой линии санкт-петербургского метро, что важно для организации городских перевозок. В пресс-службе подчеркнули, что это решение позволит улучшить транспортное сообщение в быстро развивающемся районе.

Ранее в городских СМИ появлялась информация о возможном открытии станций 26 декабря.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
