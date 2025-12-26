Две недели спустя пожар на Правобережном рынке напомнил о себе: нашли ещё одного погибшего

В результате трагедии на одном из рынков в Невском районе Петербурга специалисты обнаружили под завалами еще одного погибшего, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Новые подробности стали известны в четверг, 25 декабря, когда на месте происшествия продолжались поисковые и следственные мероприятия.
Работы по разбору завалов начались сразу после ликвидации огня, однако только сейчас удалось установить, что жертв больше, чем предполагалось изначально.
Пожар на Правобережном рынке произошел 10 декабря. После того как очаг возгорания был потушен, спасатели нашли тело пожилой женщины.
Администрация рынка оказалась в центре следствия. Директору вменяют сдачу в аренду торговых помещений, где не были обеспечены надлежащие меры против возгорания. Такое нарушение, по оценке следователей, могло привести к гибели людей во время пожара.
Расследование продолжается. О новых результатах обещают сообщить дополнительно.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».