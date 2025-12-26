Городовой / Город / Две недели спустя пожар на Правобережном рынке напомнил о себе: нашли ещё одного погибшего
Две недели спустя пожар на Правобережном рынке напомнил о себе: нашли ещё одного погибшего

Опубликовано: 26 декабря 2025 04:00
При проведении работ на месте пожара на Правобережном рынке был обнаружен еще один погибший.

В результате трагедии на одном из рынков в Невском районе Петербурга специалисты обнаружили под завалами еще одного погибшего, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Новые подробности стали известны в четверг, 25 декабря, когда на месте происшествия продолжались поисковые и следственные мероприятия.

Работы по разбору завалов начались сразу после ликвидации огня, однако только сейчас удалось установить, что жертв больше, чем предполагалось изначально.

Пожар на Правобережном рынке произошел 10 декабря. После того как очаг возгорания был потушен, спасатели нашли тело пожилой женщины.

Администрация рынка оказалась в центре следствия. Директору вменяют сдачу в аренду торговых помещений, где не были обеспечены надлежащие меры против возгорания. Такое нарушение, по оценке следователей, могло привести к гибели людей во время пожара.

Расследование продолжается. О новых результатах обещают сообщить дополнительно.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
