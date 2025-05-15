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Пришлось лететь в Турцию через Дубай: сколько «Аэрофлот» заплатит пассажиру за пропущенный экзамен

15 мая 2025 20:01
Самолет, мужчина
Пришлось лететь в Турцию через Дубай: сколько «Аэрофлот» заплатит пассажиру за пропущенный экзамен
Городовой ру

Петербуржец не смог попасть на борт самолета, хотя имел на это право.

В прошлом году петербуржец Роберт Пучков должен был отправиться в Турцию на экзамен, но столкнулся с трудностями в аэропорту. Он купил билет на прямой рейс «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга в Стамбул, но во время регистрации его неожиданно не пустили на борт самолета. Сотрудник авиакомпании посчитал, что у него нет документов, подтверждающих право на въезд в Турцию, хотя он предъявил паспорт и вид на жительство.

Сотрудники «Аэрофлота» расторгли договор перевозки с Пучковым, не вернув деньги за билет. Чтобы не пропустить экзамен, Роберту пришлось срочно покупать другой билет с пересадкой через Дубай. По этому маршруту он благополучно добрался до Стамбула, используя те же документы, которые не признали в аэропорту. Студент решил защитить свои права в суде.

Суд встал на сторону пассажира

После этого студент обратился в суд с иском к авиакомпании, требуя компенсацию за оба билета, расходы на такси и моральный ущерб. Суд внимательно изучил ситуацию и установил, что у Роберта действительно был действующий вид на жительство, дающий право находиться в Турции. Кроме того, в соглашении между Россией и Турцией прописано, что россияне могут пребывать в там без визы до 30 дней, предъявив обычный паспорт. Значит, оснований для отказа в посадке не было.

«Аэрофлот» выплатит компенсацию

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга в итоге обязал «Аэрофлот» выплатить пассажиру более 160 тысяч рублей, передает телеграм-канал судов Санкт-Петербурга. В эту сумму вошли стоимость обоих билетов, штрафы и компенсация морального вреда. Этот случай и решение суда вызвали общественный резонанс и внимание экспертов.

Такие случаи, когда суд становится на сторону пассажира, происходят все чаще. Так, в Омске мужчина тоже доказал свою правоту: авиакомпания заменила самолет на менее вместительный, и ему не хватило мест.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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