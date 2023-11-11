Продавцы никогда сами не берут эти продукты в магазине: знают больше, чем другие

Названы продукты. которые продавцы никогда не берут для себя

Самые придирчивые покупатели в магазине — это продавцы. Ведь они изучают изнанку торгового бизнеса, наблюдая за происходящим своими глазами ежедневно. Поэтому сотрудники супермаркетов никогда и не рискнут купить некоторые позиции, которые клиенты берут с большим энтузиазмом.

В сторону хлебобулочных изделий, которые лежат на прилавке без упаковки, сотрудники даже не смотрят. Прежде чем выпечка попадает в корзину, ее ощупывает не один десяток рук. Специальными щипцами люди нередко пренебрегают.

Нет уверенности и в том, что в готовый салат добавляли только свежие ингредиенты. Отдел кулинарии работники магазинов тоже обходят за километр. Аналогичная ситуация с нарезками из сыра и колбасы без заводской упаковки. Как делали заготовку, остается «за кадром», хотя, возможно, правду лучше и не знать, говорится на Дзен-канале «Хозяйка уюта».

Источник фото: Изображение от Freepik