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Проверьте свой холодильник: из-за этого нюанса продукты стухнут в три раза быстрее

Проверьте свой холодильник: из-за этого нюанса продукты стухнут в три раза быстрее
Какая ошибка ускоряет порчу продуктов в холодильнике

На очевидную проблему все закрывают глаза.

После новогоднего застолья холодильник обычно остается забитым под завязку еще как минимум неделю. Но из-за одного очень важного нюанса продукты рискуют испортиться уже на третий день, и все запасы придется выбросить.

К вынужденному расточительству приводит отсутствие свободного места на полках. Контейнеры должны обдуваться прохладным воздухом, чтобы заготовки оставались пригодными для пищи. Плотной расстановки нужно избегать.

Холодный балкон поможет решить проблему нехватки пространства в холодильнике. Тем не менее не стоит перемещать еду туда-сюда. Перепады температур точно не обещают ничего хорошего для свежести блюд. К слову, именно поэтому яйца нельзя хранить на дверце. Из-за регулярного открывания продукт портится, передает портал «Лиза».

Источник фото: Изображение от Freepik

Общество Продукты питания Советы Дом
1 января 2024 11:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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