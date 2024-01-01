Проверьте свой холодильник: из-за этого нюанса продукты стухнут в три раза быстрее

После новогоднего застолья холодильник обычно остается забитым под завязку еще как минимум неделю. Но из-за одного очень важного нюанса продукты рискуют испортиться уже на третий день, и все запасы придется выбросить.

К вынужденному расточительству приводит отсутствие свободного места на полках. Контейнеры должны обдуваться прохладным воздухом, чтобы заготовки оставались пригодными для пищи. Плотной расстановки нужно избегать.

Холодный балкон поможет решить проблему нехватки пространства в холодильнике. Тем не менее не стоит перемещать еду туда-сюда. Перепады температур точно не обещают ничего хорошего для свежести блюд. К слову, именно поэтому яйца нельзя хранить на дверце. Из-за регулярного открывания продукт портится, передает портал «Лиза».

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