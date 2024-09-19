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Тревожный звоночек: расходы петербуржцев на покупку лекарств в 2024 году достигли исторического максимума

19 сентября 2024 17:00
Тревожный звоночек: расходы петербуржцев на покупку лекарств в 2024 году достигли исторического максимума
Тревожный звоночек: расходы петербуржцев на покупку лекарств в 2024 году достигли исторического максимума
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Цена среднего чека в аптеке весьма внушительная.

Покупка лекарств в Петербурге — дело не из дешевых. В первой половине 2024 года жители города тратили на медикаменты ощутимо больше, чем годом ранее. Это связано с ростом цен, спроса и увеличением числа туристов, которые тоже заглядывают в аптеки. Люди чаще покупают противопростудные средства и лекарства от гипертонии, а также возрос интерес к биодобавкам.

В период с января по июль 2024 года среднедушевые расходы петербуржцев на лекарства составили 8881 рубль, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аптечные продажи выросли на 12,7%, а средняя стоимость упаковки лекарства увеличилась на 13,7%, достигнув 438 рублей. Средний чек в аптеках составил 1068 рублей, что на 10,8% больше, чем в прошлом году, указано на портале «Деловой Петербург».

Онлайн-продажи играют все большую роль: маркетплейсы зафиксировали рост на 31% по сравнению с прошлым годом. Средний чек в онлайн-аптеках в 2-2,5 раза выше, чем в традиционных аптеках, что способствует росту частных расходов.

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Автор:
Екатерина Адамова
Город Санкт-ПетербургИнтересные фактыЗдоровье
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