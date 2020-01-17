Разлад в семье? Муж Заворотнюк не пришел в больницу к жене

Муж борющейся с раком мозга актрисы Анастасии Заворотнюк вновь пропал. Сперва в СМИ появилась информация, что он намерен бросить ее в новогодние праздники – плотный график не позволяет выкроить время на общение. Столь ударный труд призван оплатить огромные расходы на лечение Анастасии – по слухам, оно обходится в 100 тысяч рублей ежедневно. Неудивительно, что Петр Чернышов, не покладая коньков, кружится с ледовыми шоу по всей России – по информации прессы, за новогодние выступления он получит несколько миллионов рублей.

Однако непонятно, напряженным ли рабочим графиком вызвано отсутствие Петра на дне рождения дочери Заворотнюк, которое та решила отмечать около мамы в больнице. Там же присутствовали и ближайшие родственники – кроме мужа актрисы.

Очевидно, причина этого станет ясна со временем.

