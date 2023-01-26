Анастасия Заворотнюк

Увидеть артистку сможет каждый.
Коллега Заворотнюк поделилась неприятными воспоминаниями.
Дочь артистки готова была пойти на все, лишь бы это прекратилось.
А ведь многие дамы были готовы отдать ему свое сердце.
Артистка долго держала все в секрете.
Болезнь артистки сказалась на общем положении родных.
В этом году все пошло не так как обычно.
Врачи оценили шансы актрисы.
Совсем не выглядит на свой возраст.
Семья не смогла скрыть страшную правду.
Артистке непросто с этим жить.
Наследница и не думает о тяжелом положении родительницы.
После развода с актрисой его жизнь пошла под откос.
Прошло уже четыре мучительных года.
Связаться с фигуристом не получается.
Ненавистники оклеветали звезду.
Девушка с ангельской внешностью.
От поклонниц не будет отбоя.
Отношения в семье далеки от душевных.
Хирургические вмешательства тщательно скрывали.