Городовой / Общество / Без новых отношений и с тещей: как живет петербуржец и вдовец Петр Чернышев
Без новых отношений и с тещей: как живет петербуржец и вдовец Петр Чернышев

Опубликовано: 9 сентября 2025 22:02
Петр Чернышев
Без новых отношений и с тещей: как живет петербуржец и вдовец Петр Чернышев
globallookpress/ Zamir Usmanov

Жизнь после смерти Анастасии для ее семьи — это большие испытания.

После трагической смерти актрисы Анастасии Заворотнюк ее муж Петр Чернышев решил посвятить свою жизнь их общей дочери и карьере.

Сейчас он живет в доме супруги вместе с Милой, которую Анастасия родила еще здоровой, и тещей Валентиной Борисовной, пишет 7days.ru.

Семейный очаг в доме Заворотнюк

По словам близких, особняк в Крекшино стал для семьи не просто домом, а своего рода музеем, где хранят память об Анастасии.

Теща Валентина Борисовна помогает Петру ухаживать за Милой и поддерживает порядок в доме. Для семьи забота о внучке стала спасением в тяжелое время.

Петр Чернышев не ищет новых отношений

Петр остался верен Анастасии и не заводит новых романов. Светская львица Алена Кравец поделилась, что Чернышев полностью сосредоточен на воспитании дочери, пишет news.ru.

Мила пошла в первый класс

Недавно в жизни семьи случилось важное событие: Мила впервые села за школьную парту. Старшая дочь Анастасии, Анна, рассказала о начале школьной жизни сестры.

Петр Чернышев тоже присутствовал на празднике — несмотря на горечь потери, он старается мелкими радостями поддерживать дочь.

Чтобы справиться с утратой и болью, Петр погружается в работу и заботу о семье. Это помогает ему не замыкаться на горе и находить силы жить дальше.

Родные считают, что именно любовь к дочери и поддержка мамы Анастасии помогают Петру держаться, пишет КП.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
