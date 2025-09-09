Без новых отношений и с тещей: как живет петербуржец и вдовец Петр Чернышев

После трагической смерти актрисы Анастасии Заворотнюк ее муж Петр Чернышев решил посвятить свою жизнь их общей дочери и карьере.
Сейчас он живет в доме супруги вместе с Милой, которую Анастасия родила еще здоровой, и тещей Валентиной Борисовной, пишет 7days.ru.
Семейный очаг в доме Заворотнюк
По словам близких, особняк в Крекшино стал для семьи не просто домом, а своего рода музеем, где хранят память об Анастасии.
Теща Валентина Борисовна помогает Петру ухаживать за Милой и поддерживает порядок в доме. Для семьи забота о внучке стала спасением в тяжелое время.
Петр Чернышев не ищет новых отношений
Петр остался верен Анастасии и не заводит новых романов. Светская львица Алена Кравец поделилась, что Чернышев полностью сосредоточен на воспитании дочери, пишет news.ru.
Мила пошла в первый класс
Недавно в жизни семьи случилось важное событие: Мила впервые села за школьную парту. Старшая дочь Анастасии, Анна, рассказала о начале школьной жизни сестры.
Петр Чернышев тоже присутствовал на празднике — несмотря на горечь потери, он старается мелкими радостями поддерживать дочь.
Чтобы справиться с утратой и болью, Петр погружается в работу и заботу о семье. Это помогает ему не замыкаться на горе и находить силы жить дальше.
Родные считают, что именно любовь к дочери и поддержка мамы Анастасии помогают Петру держаться, пишет КП.