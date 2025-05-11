Что произошло в истории Петербурга 11 мая: молния уничтожила шпиль Петропавловской крепости, а в Неве нашли акулу

Дата 11 мая запечатлелась в истории Санкт-Петербурга рядом разнообразных событий, отражающих разные стороны жизни города. От трагического пожара в Петропавловской крепости до спуска на воду легендарного крейсера «Аврора» — эти события составляют калейдоскоп исторических фактов и памятных дат.

Изучение этих событий позволяет лучше понять многогранную историю города.

1756: пожар в Петропавловской крепости

В 1756 году «в первом часу пополуночи» загорелся и рухнул шпиль Петропавловской крепости. Причиной пожара стала молния.

Огонь уничтожил шпиль, голландские часы с курантами в 35 колоколов (сохранилось лишь 12), а также колокольню. Это событие стало серьезным ударом по символу города и требовало восстановления. Восстановить колокольню решили лишь спустя 10 лет, а в прежнем виде она была восстановлена через 20 лет.

Еще через десять на шпиле появился ангел-хранитель Санкт-Петербурга. Этот пожар был вторым в истории Петропавловки — первый случился в 1748 году.

1881: манифест о незыблемости самодержавия

В 1881 году действительный тайный советник Константин Победоносцев составил манифест, подтверждающий незыблемость принципов самодержавия.

Документ подписал Александр III. В нем провозглашалось намерение «утверждать и охранять» самодержавную власть от «всяких на нее поползновений». Этот манифест ознаменовал отказ от либеральных реформ и укрепление авторитарной власти.

Надежды либералов на демократические изменения в стране рухнули, и Россия вступила в период консервативной политики.

1900: спуск на воду крейсера «Аврора»

В 1900 году на петербургском заводе «Новое адмиралтейство» был спущен на воду легендарный крейсер «Аврора».

Торжества начались в 11 часов 15 минут в присутствии Николая II и императрицы Марии Федоровны и Александры Федоровны. За церемонией они наблюдали из Императорского павильона. «Аврора» сошла на воду под залпы артиллерийского салюта.

Этот крейсер принял участие в Цусимском сражении во время русско-японской войны и сыграл значительную роль в революционных событиях 1917 года. Спуск на воду «Авроры» стал символом морской мощи России и ее стремления к расширению сферы влияния.

2003: первый праздник корюшки в Петербурге

В 2003 году во время празднования очередного юбилея города впервые был проведен праздник корюшки. С этого времени праздник на территории Петропавловской крепости стал проводиться ежегодно.

Праздник корюшки — это традиционное мероприятие, посвященное сезонной рыбе, которая является символом весны и новой жизни в Петербурге. Праздник стал популярным среди жителей и гостей города, предлагая разнообразные развлечения и угощения.

Это еще один элемент городской культуры, подчеркивающий связь Петербурга с морем и его традициями.

2007: акула в Неве

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в 2007 году около Володарского моста в Неве была поймана настоящая акула. Как она попала в реку, никто сказать не смог.

Хищница стала экспонатом Зоологического музея и символом Международных соревнований по плаванию «Кубок Сальникова» и «тотемом» праздника корюшки. Появление акулы в Неве стало необычным и запоминающимся событием, которое подчеркивает непредсказуемость и уникальность жизни города.

Этот случай привлек внимание общественности и надолго остался в памяти горожан.

Дата 11 мая в истории Санкт-Петербурга отмечена широким спектром событий — от трагедии до триумфа, от политических переворотов до культурных традиций. Каждое из этих событий внесло свой вклад в формирование уникального облика города.