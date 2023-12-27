Рука не поднимется вылить масло от шпрот: мудрые хозяйки нашли применение «отходам»

Оставшееся в банке от шпрот масло напрасно недооценивают. Не спешите сливать его в раковину, ведь «отходы» могут стать основой для многих лакомств.
Например, ароматная смесь будет отличным дополнением к любым намазкам на хлеб. Для утренних бутербродов, канапе или фаршированных яиц лучше не найдете.
Если рыбу уже использовали и готовить больше ничего не собираетесь, подливку можно просто заморозить. Например, перелить в маленький пакет или контейнер. Спустя несколько дней выпадет шанс насладиться вкусными тостами.
Для намазки подойдет все, что есть в холодильнике: вчерашняя запеченная рыба, овощи, пюре, старая сырная нарезка. Обязательно ко всему этому стоит добавить сухарики, свежую зелень и вареные яйца, чтобы получить непередаваемое удовольствие. Для измельчения используйте блендер, сообщает Дзен-канал «Кухня наизнанку».
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