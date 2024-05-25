С ума сойти как вкусно: обязательно отведайте эти 10 блюд в Краснодарском крае

«Если есть на свете рай, то это Краснодарский край» — гласит реклама по телевизору. И это действительно правда. Помимо моря, уютных туристических городков, невероятных закатов и улыбчивых местных жителей, туристов ждет еще безумно вкусная еда. Этим регион России точно не обделен.

Есть ТОП-10 блюд и напитков, которые вы точно должны отведать, будучи в этом месте. Специально выискивать ничего не придется. Все продается в шаговой доступности в любом кафе или на рынке.

Кубанский борщ всем борщам борщ — так считают местные жители. Готовится бульон на сахарной косточке, поджарка делается на сале с овощами с огорода. Вместо бордовой свеклы хозяйки используют бурак. Этот овощ светло-розового оттенка. Немного капусты, специй, томатной пасты, и блюдо готово.

Чурчхелу обязательно нужно попробовать, находясь в приморских городках этого региона. Она там отличается невероятной нежностью, орехи свежие и не горькие, а виноградный сок, в котором обмакивают нити, очень густой и насыщенный.

Источник фото: Legion-Media

Барабулька прославила Краснодарский край. Морепродукты всегда были в почете у туристов и местных жителей, но эта маленькая рыбешка покорила сердца всех без исключения. Ее панируют в муке и яйце и жарят в подсолнечном масле, как во фритюре.

Устрицы и мидии в Краснодарском крае тоже обожают многие. Они всегда свежие, ароматные, пахнут морем и по размеру можно купить на любой кошелек. Не все готовы есть целыми тарелками такой специфический деликатес, но попробовать хотя бы одну штуку точно стоит.

Сыры буратта, моцарелла, качотта, альпийский, сулугуни, брынза очень популярны среди шеф-поваров. В местных кафе и ресторанах эти молочные продукты с маленьких ферм добавляют чуть ли не во все блюда. Яства становятся невероятно сливочными.

Грузинские блюдо хачапури по-аджарски тоже стало очень популярным на Кубани, а еще любят местные готовить баклажаны. Они их жарят, запекают, маринуют и добавляют в салаты. Этот овощ придает особые нотки еде.

Источник фото: Legion-Media

Краснодарский чай прославив регион на всю Россию. Вы даже можете посетить плантации, чтобы увидеть, как трепетно собирают листочки. Нужно всего лишь добраться до поселка Измайловка, что недалеко от Сочи. Сделать это можно на автобусах 120 и 180.

После того, как вы сами соберете чай, можно его сразу там и выпить, а еще купить себе пару упаковок домой в качестве сувенира. Славится Краснодарский край и квасом. В летнее время за заветным стаканчиком выстраиваются чуть ли не километровые очереди.

Источник фото: Legion-Media