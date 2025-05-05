Вороны вдоль дороги: почему на дорожных экранах Петербурга изображены птицы

На дорожных экранах Санкт-Петербурга — вдоль проспекта Маршала Жукова, Лиговского путепровода и Таллинского шоссе — изображены хищные птицы. Это явление вызывает немало вопросов у жителей и гостей города. Зачем на шумозащитных экранах хищники? Случайно это или продуманное решение?

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созывов, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилев в беседе с порталом «Городовой» прояснил ситуацию.

По его словам, изображение хищных птиц на прозрачных ограждениях — это не случайность, а целенаправленная мера для предотвращения столкновений птиц с шумозащитными экранами.

Проблема столкновений птиц со стеклом

«Их задача — отпугнуть более мелких птиц, которые не замечают прозрачные ограждения и врезаются в них. После такого столкновения пернатые получают серьёзные травмы, и спасти их практически нельзя», — объяснил депутат.

Это актуальная проблема во многих городах мира, включая Санкт-Петербург. Установка шумозащитных экранов помогает снизить уровень шума, но одновременно создает опасность для птиц.

Изображение хищников как средство отпугивания

Силуэты хищных птиц на экранах призвано отпугивать мелких птиц, которые воспринимают их как угрозу. Этот метод широко применяется по всему миру и доказал свою эффективность.

Хищные птицы на изображениях — это визуальный сигнал опасности для мелких видов, заставляющий их избегать столкновений с прозрачными поверхностями.

Альтернативные методы защиты птиц

Существуют и другие методы предотвращения столкновений птиц со стеклом.

«Когда на стекло наносится узор в виде паутины в ультрафиолетовом спектре. Он невидим для человеческого глаза, но хорошо заметен птицам, которые воспринимают его как преграду», — отметил Цивилев.

Однако, эта технология более затратная.

Перспективы использования новых технологий

По мнению Алексея Цивилева, применение ультрафиолетового покрытия для наклеек на стекло может стать эффективным и более эстетичным решением. Такие наклейки будут невидимы для человека, но будут служить надежной защитой для птиц.

Это перспективное направление, которое стоит развить. Кроме того, нужно искать оригинальные решения, которые бы сочетали в себе эффективность, эстетичность и доступность.