Шашлыки с сюрпризом: в петербургских магазинах продают мясо с бактериями

Как выбрать качественное мясо и избежать проблем со здоровьем?

Перед майскими праздниками издание «Известия» провело контрольную закупку мясной продукции в популярных петербургских гипермаркетах, чтобы выяснить качество и безопасность мяса, предназначенного для приготовления шашлыка. Образцы были отправлены на экспертизу в испытательную референс-лабораторию Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.

Результаты экспертизы: обнаружена кишечная палочка

Результаты экспертизы показали присутствие кишечной палочки в двух образцах мяса, произведенных компанией «Мираторг». Это вызывает серьезные сомнения в качестве и безопасности продукции.

Гастроэнтеролог Андрей Якушев объяснил, что кишечная палочка может попасть в мясо как в результате несоблюдения санитарных норм на производстве, так и при неправильной транспортировке и хранении продукции.

Виды кишечной палочки и их опасность

Андрей Якушев подчеркнул, что кишечная палочка бывает непатогенной (не вызывающей заболеваний) и патогенной (болезнетворной). Патогенные штаммы кишечной палочки могут вызывать диарею, тошноту, рвоту и обезвоживание.

У детей и людей с ослабленным иммунитетом заражение может привести к более серьезным последствиям, таким как поражение почек или патологии мочевыводящих путей.

Показатель КМАФАнМ: оценка качества и безопасности продукции

В четырех образцах мяса было обнаружено повышенное количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Этот показатель характеризует качество, свежесть и безопасность продукта, а также позволяет оценить уровень санитарно-гигиенических режимов на производстве, условия хранения и транспортировки.

Повышенное значение КМАФАнМ свидетельствует о нарушениях на любом из этих этапов.

Рекомендации по выбору качественного мяса

В связи с полученными результатами экспертизы, важно обратить внимание на выбор мяса для приготовления шашлыка. Следует отдавать предпочтение продукции известных производителей, с хорошей репутацией и строгим соблюдением санитарных норм.

При покупке мяса необходимо обращать внимание на его внешний вид, запах и срок годности. Продукт должно иметь свежий вид, без посторонних запахов и примесей. Срок годности должен быть актуальным.

Меры предосторожности при приготовлении шашлыка

Для того чтобы минимизировать риск заражения кишечной палочкой или другими микроорганизмами, необходимо тщательно обрабатывать мясо перед приготовлением. Его нужно как следует вымыть и нарезать чистыми ножами на чистых поверхностях.

При приготовлении шашлыка следует добиваться полной прожарки мяса, чтобы убить все возможные микроорганизмы. Не следует употреблять в пищу сырое или недожаренное мясо.