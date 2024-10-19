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Снизить давление без таблеток помогут три продукта: хитрость от известного кардиолога

19 октября 2024 17:00
Снизить давление без таблеток помогут три продукта: хитрость от известного кардиолога
Снизить давление без таблеток помогут три продукта: хитрость от известного кардиолога
Фото Городовой.ру

Удивитесь, но такой способ действительно работает.

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» поделился простым, но при это эффективным способом снизить артериальное давление без применения медикаментов. Согласно его словам, регулярное употребление продуктов, богатых калием, может уменьшить уровень давления на пять миллиметров ртутного столба.

Врач в эфире Первого канала отметил, что калий помогает противостоять негативному влиянию натрия, который вызывает отеки стенок сосудов и повышение давления. Включение в рацион петрушки, сельдерея, кураги, томатов и других продуктов с высоким содержанием калия помогает нормализовать артериальное давление.

Гандельман подчеркивает, что калий выполняет роль антагониста натрия, предотвращая его негативное воздействие на сосуды.

Ранее мы рассказывали, какие продукты при регулярном употреблении обеспечат долголетие. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Автор:
Анастасия Луковникова
Общество Здоровье
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