Снизить давление без таблеток помогут три продукта: хитрость от известного кардиолога

Удивитесь, но такой способ действительно работает.

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» поделился простым, но при это эффективным способом снизить артериальное давление без применения медикаментов. Согласно его словам, регулярное употребление продуктов, богатых калием, может уменьшить уровень давления на пять миллиметров ртутного столба.

Врач в эфире Первого канала отметил, что калий помогает противостоять негативному влиянию натрия, который вызывает отеки стенок сосудов и повышение давления. Включение в рацион петрушки, сельдерея, кураги, томатов и других продуктов с высоким содержанием калия помогает нормализовать артериальное давление.

Гандельман подчеркивает, что калий выполняет роль антагониста натрия, предотвращая его негативное воздействие на сосуды.

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