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Стакан риса — за 500 рублей, а хлеб — за семейную реликвию. Как блокадный Ленинград боролся за жизнь

19 мая 2025 12:32
Блокадный Ленинград
Стакан риса — за 500 рублей, а хлеб — за семейную реликвию. Как блокадный Ленинград боролся за жизнь
Городовой ру

Оккупированный город всеми силами пытался выстоять в непростых условиях, но были и те, кто наживался на голоде и холоде.

Блокада Ленинграда — это одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны и всего XX века. Она длилась почти 900 дней и стала настоящим испытанием для жителей города.

Немецкие войска окружили Ленинград, отрезав его от остальной страны, и город оказался в полном кольце блокады. Поставки продовольствия, медикаментов и топлива резко сократились, а бомбежки и артобстрелы разрушали город и уносили жизни людей. Однако горожане, несмотря на голод, стойко держались и не предавали свои ценности.

Жизнь в блокадном кольце

В условиях жесточайшего голода и холода люди буквально боролись за выживание. Хлебный паек доходил до 125 граммов в день. Многие умирали от истощения, болезни и обстрелов. Но даже в таких условиях люди старались сохранить человечность и моральные ориентиры.

Например, жители бережно относились к любой еде и доедали хлебные крошки. Кошек в городе любили и берегли, ведь они спасали их от крыс, которые были настоящим бедствием в осажденном городе.

У людей была возможность обменять семейные реликвии на еду, но не все могли на это решиться. Существует история сына художника Юрия Клевера, который умер от голода в блокаду, но не продал картины отца, чтобы сохранить память и честь семьи, пишет Росбалт.

Спекуляция и преступность в блокаду

В условиях дефицита возник и черный рынок, где продукты были по баснословным ценам. Спекулянты наживались на голоде, а власти блокадного Ленинграда боролись с ними. Известно, что было арестовано около 14 тысяч человек.

Одно из самых громких дел — банда снабженца Семена Каждана, которая наладила контрабанду в Ленинград и поставляла в город дорогой афганский рис. Его стоимость доходила до 500 рублей за стакан.

Когда спекулянтов задержали, то нашли у них валюту и золото, но денег была намного меньше, чем украшений и антиквариата. Люди готовы были отдать все, лишь бы накормить детей.

Последствия блокады

За эти 872 дня погибло более миллиона жителей — от голода, болезней, бомбежек и холода. Но, несмотря на все страдания, жители Ленинграда проявили невероятную стойкость и мужество.

Блокада стала историей не только про борьбу за выживание, но и про сложный моральный выбор, когда границы между добром и злом размывались. Люди пытались сохранить человечность, несмотря на ужасные испытания.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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