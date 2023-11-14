Существенный минус: вот почему лучше не покупать уже нарезанный хлеб

Почему лучше не покупать уже нарезанный хлеб

Хлеб в нарезке имеет только одно преимущество — не нужно тратить лишнее время. Чтобы сделать бутерброд, достаточно просто достать идеально ровный ломтик из пакета. Однако его перекрывает один существенный минус, о котором многие хозяйки и не догадываются.

Если выпечка съедается домочадцами не так быстро, как хотелось бы, лучше отдавать предпочтение целому батону. Нарезанные заранее изделия гораздо быстрее покрываются плесенью, так как увеличивается площадь для ее размножения. В итоге хлеб приходится выбрасывать.

Можно продлить срок годности, если следить за влажностью в помещении. Свежие буханки не стоит хранить возле плиты и возле окна, где происходят постоянные колебания температур, говорится на сайте Роскачества.

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