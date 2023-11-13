Только для пользователей Android: в WhatsApp появилась новая важная функция

Владельцам смартфонов больше не обязательно устанавливать несколько приложений для переписок, которые отличаются по функционалу. Теперь и в WhatsApp появилась возможность, которую многие пользователи обожают в Telegram.

Разработчики представили клиентам новую опцию, благодаря которой можно защитить чаты от посторонних глаз. На переписки с недавних пор можно установить код-пароль. Помимо того, что войти в диалог получится лишь при верном вводе цифр, его еще и не будет видно в общем списке.

Единственный минус обновления — доступно оно пока не всем. Насладиться функцией уже могут пользователи устройств на системе Android с версией приложения 2.23.24.20, пишет WABetaInfo.

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