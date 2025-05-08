Какие тайны хранит особняк Матильды Кшесинской в Петербурге: тоннель к Зимнему дворцу и штаб революции

Особняк петербургской светской львицы был центром притяжения для высшего общества, но после революции все изменилось.

С особняком Матильды Кшесинской связано несколько историй, которые делают его настоящим знатоком исторических событий XX века. Балерина и светская львица тоже является весьма загадочной личностью, что добавляет дворцу еще большей таинственности.

Как появился особняк

В начале XX века Матильда Кшесинская, прима-балерина Императорского театра, решила построить себе новый дом. Ее первый петербургский особняк на Английском проспекте ей подарил цесаревич Николай Александрович, будущий император, но с рождением сына она захотела более просторное и удобное жилье.

В итоге на пересечении Кронверкского проспекта и Большой Дворянской улицы, откуда открывался великолепный вид на Петропавловскую крепость и Неву, началось строительство. За проект взялся знаменитый архитектор Александр Иванович фон Гоген.

Интерьеры и быт

Внутри особняка царила атмосфера уюта и роскоши. В доме был собственный ледник и винный погреб. Особняк имел даже хозяйственные постройки во дворе: прачечную, коровник, чтобы сын Матильды всегда имел возможность пить свежее молоко. Также было место для экипажа и автомобилей и жилые комнаты для прислуги.

Особняк в истории

Особняк быстро стал центром светской жизни Петербурга. Здесь собиралась элита, звучала музыка, шли беседы и танцы. Но после революции 1917 года все изменилось: большевики заняли дом, превратив парадные залы в казармы. Есть версия, что именно с балкона этого дома Владимир Ленин в 1917 году зачитывал свои знаменитые «Апрельские тезисы», перелает сайт Трипстер.

Также существует легенда, что под Невой между особняком и Зимним дворцом был прорыт тайный тоннель, по которому Николай II встречался с Кшесинской. Хотя это и не подтверждено документально, слухи живут до сих пор и добавляют зданию загадочности.

После революции Матильда пыталась вернуть свое имущество через суд, оценивая ущерб в огромную сумму, но безуспешно.

Что сейчас?

Сегодня особняк Кшесинской — это музей политической истории России. В нем можно увидеть, как переплетаются эпохи: изысканный модерн начала XX века и драматические события революции. Рядом расположен особняк Бранта, который вместе с домом Кшесинской образует музейный комплекс.