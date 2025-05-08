Городовой / Город / Какие тайны хранит особняк Матильды Кшесинской в Петербурге: тоннель к Зимнему дворцу и штаб революции
Эксклюзив
Последние новости
Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край Общество
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Истории
Категории
Общество Спорт

Какие тайны хранит особняк Матильды Кшесинской в Петербурге: тоннель к Зимнему дворцу и штаб революции

Опубликовано: 8 мая 2025 19:01
Особняк, Матильда Кшесинская
Какие тайны хранит особняк Матильды Кшесинской в Петербурге: тоннель к Зимнему дворцу и штаб революции
Городовой ру/ globallookpress/ Russian Look

Особняк петербургской светской львицы был центром притяжения для высшего общества, но после революции все изменилось.

С особняком Матильды Кшесинской связано несколько историй, которые делают его настоящим знатоком исторических событий XX века. Балерина и светская львица тоже является весьма загадочной личностью, что добавляет дворцу еще большей таинственности.

Как появился особняк

В начале XX века Матильда Кшесинская, прима-балерина Императорского театра, решила построить себе новый дом. Ее первый петербургский особняк на Английском проспекте ей подарил цесаревич Николай Александрович, будущий император, но с рождением сына она захотела более просторное и удобное жилье.

В итоге на пересечении Кронверкского проспекта и Большой Дворянской улицы, откуда открывался великолепный вид на Петропавловскую крепость и Неву, началось строительство. За проект взялся знаменитый архитектор Александр Иванович фон Гоген.

Интерьеры и быт

Внутри особняка царила атмосфера уюта и роскоши. В доме был собственный ледник и винный погреб. Особняк имел даже хозяйственные постройки во дворе: прачечную, коровник, чтобы сын Матильды всегда имел возможность пить свежее молоко. Также было место для экипажа и автомобилей и жилые комнаты для прислуги.

Особняк в истории

Особняк быстро стал центром светской жизни Петербурга. Здесь собиралась элита, звучала музыка, шли беседы и танцы. Но после революции 1917 года все изменилось: большевики заняли дом, превратив парадные залы в казармы. Есть версия, что именно с балкона этого дома Владимир Ленин в 1917 году зачитывал свои знаменитые «Апрельские тезисы», перелает сайт Трипстер.

Также существует легенда, что под Невой между особняком и Зимним дворцом был прорыт тайный тоннель, по которому Николай II встречался с Кшесинской. Хотя это и не подтверждено документально, слухи живут до сих пор и добавляют зданию загадочности.

После революции Матильда пыталась вернуть свое имущество через суд, оценивая ущерб в огромную сумму, но безуспешно.

Что сейчас?

Сегодня особняк Кшесинской — это музей политической истории России. В нем можно увидеть, как переплетаются эпохи: изысканный модерн начала XX века и драматические события революции. Рядом расположен особняк Бранта, который вместе с домом Кшесинской образует музейный комплекс.

Новости по теме
Открываем особняк Кшесинской с новой стороны: тайны балерины, подземный ход и голос революции Открываем особняк Кшесинской с новой стороны: тайны балерины, подземный ход и голос революции 24 декабря 2024 13:01
Зеркало Дракулы и загадочные исчезновения: какие тайны хранит особняк Брусницыных в Санкт-Петербурге Зеркало Дракулы и загадочные исчезновения: какие тайны хранит особняк Брусницыных в Санкт-Петербурге 27 мая 2025 12:31
Квартиры Ленина и семьи блокадников: почему музей «Разночинный Петербург» назвали именно так Квартиры Ленина и семьи блокадников: почему музей «Разночинный Петербург» назвали именно так 25 мая 2025 11:01
Такса в пепле и мини-самовар: чем удивляет квартира-музей Александра Блока в Петербурге Такса в пепле и мини-самовар: чем удивляет квартира-музей Александра Блока в Петербурге 25 мая 2025 09:00
От картин до инсталляций: почему «Эрарта» — лучший музей современного искусства в России От картин до инсталляций: почему «Эрарта» — лучший музей современного искусства в России 24 мая 2025 17:31
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».