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Торт Наполеон: правда ли император причастен к его созданию?

Опубликовано: 22 мая 2025 12:32
Наполеон
Торт Наполеон: правда ли император причастен к его созданию?
Фото: Городовой.ру

Кондитерская легенда, которая переживет любой дубайский шоколад.

Торт «Наполеон» — один из самых узнаваемых десертов в России. Его вкус знают с детства, его готовят на праздники, и он прочно ассоциируется с уютом и домашними застольями. Но почему же этот русский по духу торт носит имя французского полководца?

От французского «Мильфея» до народного любимца

На самом деле предок «Наполеона» — французский торт Mille-feuille, что означает «тысяча листов». Он появился ещё в XVII веке, когда пекарь Клавдий Геле случайно придумал слоёное тесто, оставив в нём кусочки масла. Его изобретение произвело фурор, и рецепт быстро разлетелся по Европе.

Однако ранние версии «Мильфея» отличались от привычного нам торта: коржи пропитывались вареньем или ягодным пюре, а не кремом.

Император, фрейлина и кулинарная интрига

Существует несколько ярких легенд, объясняющих, почему десерт стал носить имя Наполеона Бонапарта.

По одной версии, сам император ел нечто похожее при дворе — торт с заварным кремом на желтках. Когда его жена Жозефина застала Наполеона за флиртом с фрейлиной.

Тот якобы спасал ситуацию, утверждая, что делился с дамой рецептом торта. Кондитеры поддержали его и срочно подали к столу новинку, которая так понравилась Жозефине, что она и назвала десерт в честь мужа.

Есть и альтернативная история: уже Жозефина, застигнутая за адюльтером, сама заказала торт, чтобы смягчить супруга.

Наполеон проиграл — торт остался

Самая популярная версия происхождения названия связана не с любовными интригами, а с 1812 годом. Когда в 1912 году отмечали столетие изгнания армии Наполеона из России, московские кондитеры придумали особенное пирожное: треугольной формы, с кремом и посыпанное крошкой. Оно напоминало шляпу поверженного императора, а крошка — снег, ставший символом гибели французской армии.

Пирожное назвали «Наполеон» — в честь проигравшего. Иронично, но очень по-русски.

Как «Наполеон» стал советской классикой

После революции и в первые годы СССР классический французский рецепт адаптировали к реалиям. Масло заменили на маргарин, крем стали делать с мукой, а коржи настаивали ночь, чтобы пропитались. Так появился тот самый «Наполеон», который любят до сих пор — нежный, мягкий и по-своему идеальный.

В других странах — свои версии

Интересно, что десерт с таким составом есть почти в каждой стране: vanilla slice в Англии, cremeschnitte в Германии и Австрии, cremés в Голландии. А в США его тоже называют «Наполеон» — хотя редко задумываются о том, почему.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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