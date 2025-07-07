Дом из русской сказки в Питере: где найти терем-теремок посреди петербургской классики?

Есть в Петербурге дома, которые выглядят так, будто сошли со страниц русской сказки.

Петербургскую архитектуру часто описывают как строгую, классическую, парадную. Но есть в нашем городе здания, которые отличаются от общего стиля.

Они напоминают о тех временах, когда Россия была другой, когда красота была ближе к природе, с плавными линиями и яркими красками. Эти дома выглядят как терема из русских сказок, с росписью, как у Палеха или Хохломы.

Архитектор сказочных домов: Николай Никонов

Автором таких необычных домов был архитектор Николай Никонов. Он работал в «неорусском стиле», который вдохновлялся русской народной архитектурой и декоративно-прикладным искусством. Его здания выглядят очень ярко и оригинально.

Дом-терем на Колокольной улице

Один из самых ярких примеров «русского стиля» в Петербурге — это дом на Колокольной улице. Он стоит недалеко от Невского проспекта. Это удивительное здание было построено в начале двадцатого века по проекту Николая Никонова.

Особенности «русского стиля»: красный кирпич, кокошники, мозаика

Дома в «неорусском стиле» Никонова имеют свои особенности. Они часто построены из красного кирпича, украшены округлыми «кокошниками» над окнами и многочисленными растительными узорами.

В доме на Колокольной очень много разноцветной майоликовой мозаики. Ею украшены своды над входом и в арке.

На балконах есть затейливые островерхие башенки. Можно долго рассматривать все эти детали. Несмотря на такое обилие элементов, дом выглядит очень гармонично и красиво.

Трагическая история и возрождение

К сожалению, у дома на Колокольной улице есть трагическая история. В 2009 году здание сильно пострадало от пожара, в котором погибли люди.

Дом долго стоял разрушенным. Но после длительных поисков денег на реставрацию, здание было восстановлено. Сейчас оно снова радует глаз своей красотой и напоминает о русской сказке.

Другие работы Никонова

Архитектор Николай Никонов построил и другие замечательные здания в Петербурге и других городах России. Его работы — это Иоанновский женский монастырь на Карповке и доходный дом на Достоевской улице.

Никонов специализировался в основном на церковной архитектуре. Храмы по его проектам стоят в Москве, Таллине, Полтаве и на острове Валаам. К сожалению, один из его шедевров — церковь Святой Троицы — был утрачен.