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Общество Спорт

Более 700 питерских школ пришлось эвакуировать: все из-за тревожных сообщений

10 сентября 2024 19:00
Более 700 питерских школ пришлось эвакуировать: все из-за тревожных сообщений
Более 700 питерских школ пришлось эвакуировать: все из-за тревожных сообщений
Zamir Usmanov/Global Look Press/Global Look Press

К счастью, реальных причин для переживаний не нашлось.

Утром 9 сентября экстренные службы Петербурга получили тревожные сообщения о том, что неизвестные угрожают взорвать 735 объектов, включая 734 школы. Полицейские незамедлительно начали проверку зданий и прилегающих территорий. К счастью, взрывчатых веществ и устройств не обнаружили, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Сообщения о заминировании поступили на сайты различных организаций с двух электронных адресов. Полицейские осматривали объекты до 18:10, в операции участвовали 152 сотрудника. Из зданий эвакуировали более 5,1 тысячи человек», — поясняет источник.

Школьники смогли эвакуироваться из школ без промедлений. Некоторые по завершении следственных действий направились по домам, так как уроки было решено отменить. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте.

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Автор:
Ольга Хромова
Город ПроисшествиеСанкт-Петербург
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