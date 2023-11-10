«Упадет» сразу на карту: эти россияне получат в декабре двойную пенсию

В Соцфонде, видимо, решили подготовить радостный подарок для пожилых россиян в преддверии Нового года. В декабре многим гражданам на карту придет двойная пенсия.

Часть населения получит в честь праздника единоразовую выплату. Коснется это тех, кто долгое время посвятил себя одной отрасли или компании. И это бонусом к уже имеющимся зачислениям.

В том числе и к двойной пенсии. Она придет тем россиянам, которые обычно получают сумму в первых числах месяца. Так как на носу праздники, то под конец года деньги поступят сразу за два расчетных периода: декабрь и январь, пишет Life.

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