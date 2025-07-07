Ураган и наводнение в Петербурге: как город пережил вторую за всю историю стихию в июле

Масштабного разгула стихии удалось избежать благодаря дамбе, но непогоды все равно нанесла большой урон городу на Неве.

4 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область пережили настоящий природный апокалипсис — сильнейший ураган и наводнение, которого здесь не было уже 160 лет.

Ветер с порывами до 28 метров в секунду буквально вырывал деревья с корнем, срывал крыши домов и выбрасывал в город потоки воды с Финского залива.

Что произошло?

Уже с ночи 4 июля в восточной части Финского залива поднялся ураганный ветер, который к утру разогнался до 25-28 м/с. Высота волны достигала 2,5 метра, которая буквально билась о защитную дамбу Петербурга.

Губернатор Александр Беглов обратился к жителям города с просьбой воздержаться от лишних поездок из-за ухудшения погодных условий.

К счастью, комплекс защитных сооружений сработал отлично: дамба была закрыта заранее и не дала воде прорваться в город, предотвращая катастрофическое наводнение.

Из-за непогоды вода сильно приблизилась к конструкциям сцены, которую установили специально для фестиваля VK Fest. Организаторы решили усилить ее, подогнав машину и подперев со стороны залива.

Какой стихия нанесла урон?

Повалено около 300 деревьев в парках, скверах и на улицах города. Многие из них упали на машины, тротуары и даже пешеходов.

Пострадали пять человек — среди них женщина, на которую упало дерево в Александровском парке, и несколько человек получили травмы от падающих конструкций и обломков.

Из-за урагана пришлось закрыть городские парки и сады, но на следующий день все они уже открылись. Ураган даже повалил вековой серебристый клен, посаженный ещё до 1934 года, пишет Фонтанка.

Из-за упавших деревьев и подтопления движение транспорта было сильно затруднено, а спасательные службы завершили более 200 выездов для ограничения последствий урагана.

Как город справился?

МЧС и городские службы работали в усиленном режиме: распиливали и убирали поваленные деревья, укрепляли шатающиеся конструкции, расчищали дороги и пешеходные зоны.

Кроме того, на Васильевском острове поднялась песчаная буря, которая резко ухудшила видимость и создала дополнительные трудности для жителей и служб экстренного реагирования.

Почему такое случилось?

Ураган и наводнение были вызваны скандинавским циклоном «Энгин», который приносит сильные ветры и дожди с Балтики. Обычно в июле в Петербурге наводнений почти не бывает — последнее подобное случилось в 1865 году.

Наводнение в июле случается второй раз за всю историю. В итоге этот день стал настоящим испытанием для Петербурга — город показал свою готовность к стихии, но ущерб от урагана ощутимый.

Когда было последнее крупное наводнение

Последнее разрушительное наводнение в Петербурге фиксировали 101 год назад. Тогда стихия уничтожила жилища 15 тысяч семей, затопила больше двух тысяч строений и разрушило порядка 19 мостов.

Тогда вода из рек стремительно разлилась и заполнила 65 квадратных километров площади, включая Дворцовую площадь и Невский. А по улицам буквально можно было передвигаться только на лодках.