В чем феномен популярности корейских дорам: взахлеб смотрят и дети, и взрослые

В последние несколько лет турецкие сериалы на российском телевидении потеснили южнокорейские дорамы. Выход каждой новой картины привлекает немалое число зрителей. Закрученный сюжет и любовные линии никого не оставляют равнодушным. Кажется, режиссеры из Южной Кореи раскрыли секрет успеха.

Ставка на женщин

Центром вселенной в корейских сериалах всегда является женщина. Именно с ней происходят все приключения, она — главный двигатель сюжета. Кроме того, и снимают многие ленты режиссеры-женщины. Причем речь не только о стандартных ромкомах, а о работах, которые поднимают серьезные вопросы, волнующие общество. Например, затрагивают тему отношений с женатым мужчиной или психологические травмы.

Источник фото: Legion-Media

Сюжеты на любой вкус

Среди корейских дорам каждый зритель найдет ту, что его зацепит. Любителям фэнтези понравятся картины с мифическими существами, поклонников мистики заинтересуют ленты с ангелами и демонами, фанатам детективов — сериалы про расследования. Также в арсенале южнокорейских режиссеров есть исторические дорамы и даже зомби-хорроры и психологические триллеры.

Умеренное количество серий

Выгодное отличие корейских сериалов от когда-то популярных бразильских и турецких состоит в том, что они, как правило, включают всего 16 эпизодов. Более того, дорамы не растягивают на несколько сезонов, обычно ограничиваются одним.

Источник фото: Legion-Media

Красота актеров

От южнокорейских актрис и актеров невозможно оторвать глаз. Это неудивительно, ведь в стране настоящий культ красоты. Внешне непривлекательные люди даже не могут рассчитывать на хорошую должность. Поэтому многие прибегают к пластическим операциям. Это настолько привычно, что подправить себе нос или разрез глаз можно даже во время обеденного перерыва.

Источник фото: Legion-Media

Герои, которым сопереживаешь

Часто в центре сюжета оказывается герой, которому просто невозможно не посочувствовать. У него могут быть финансовые трудности или тяжелое детство и проблемы с родителями. На эти «крючки» зрителей притягивает, как магнитом.

Источник фото: Legion-Media