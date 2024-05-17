В России такого точно не поймут: как проходит традиционная японская свадьба

В России на свадьбах обычно много пьют, поют, танцуют, кусают каравай с двух сторон и зажигают семейный очаг. В Стране Восходящего солнца о таком даже и не слышали. Традиции этого народа сильно отличаются и порой могут ввести незнающих гостей в ступор.

По статистике сейчас японцы практически все выбирают торжество в европейском стиле, но каждая пятая пара все-таки отдает дань предкам и обычаям, делая праздник согласно всем старинным обычаям.

Наряды молодоженов

Невеста может облачиться в красное, расшитое золотом кимоно, но чаще всего оно все-таки белое. Называется сиромуку и выполнено из натурального шелка. Другой вид свадебного кимоно — иро-утикакэ. Отличает его длинный шлейф. Такое платье надевают самые богатые представители знати. Расшивают наряд золотыми нитями, изображая на нем журавлей, бамбук или цветы.

Под одеждами у невесты обязательно спрятан небольшой кинжал. Он должен защищать семью от злых духов. Мужчина тоже облачается в праздничное кимоно, состоящее из пяти слоев ткани. Брюки шьют широкие и складчатые.

На голове у невесты можно заметить белую шляпу цунокакуси. Термин означает «спрятанные рога». Легенда гласит, что женщины после брака начинают ревновать мужа, проявляя своих внутренних демонов. Этот головной убор как бы прячет их, делая супругу в будущем послушной и покорной.

Источник фото: Legion-Media

Выкуп невесты

Выкуп точно отличается от того, что делают в России. Никаких украшений шариками домов или криков “Света, я тебя люблю!” на весь двор точно нет. Парень приезжает в дом к девушке, обязательно садился ниже нее в комнате.

Невеста должна обязательно располагаться на несколько ступеней выше. В глаза друг другу смотреть считается плохим тоном. Пары обмениваются подарками. Чаще всего это красивые шелковые наряды, пояса. Также из двух ступок жениха и невесты смешивают рис. Это означает соединение двух семей.

Источник фото: Legion-Media

Странные правила

На свадьбах в Японии есть достаточно необычная традиция. Во время торжества запрещено употреблять такие слова как «резать», «разделять» и «возвращать». Считается, что брак из-за этого долго не просуществует и молодожены подадут на развод уже в ближайшее время.

В самом конце церемонии паре дарят деньги в красных конвертах, а влюбленные в свою очередь одаривают гостей подарками. Они должны заранее позаботиться о том, чтобы каждому выбрать то, что ему точно понравится. Порой на этой уходит несколько месяцев.

Источник фото: Legion-Media