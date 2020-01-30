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Волочкова рассказала всё о свадьбе, но с кем – пока не загадка

30 января 2020 13:40
Волочкова рассказала всё о свадьбе, но с кем – пока не загадка
Волочкова рассказала всё о свадьбе, но с кем – пока не загадка
Источник фото:

В интернете уже сомневаются, что любовник Анастасии вообще существует

Недавнее празднование дня рождения 44-летней Анастасии Волочковой пролило некоторое количество информации касательно ее избранника, за которого она хочет вскоре выйти замуж. Балерина пригласила на свадьбу всех присутствующих гостей и добавила, что дату мероприятия она еще не выбрала, но она обязательно будет красивой. Возможно, это будет 20 октября – 20.10.2020. На самой свадьбе она планирует сменить семь подвенечных нарядов.

Что касается личности счастливца, то ее Волочкова пока раскрывать не спешит. Напомним, что из-за потоков негатива в свой адрес Анастасия вынуждена демонстрировать своего избранника в Instagram буквально по кускам: сегодня руки, завтра носки, послезавтра ремень от брюк и так далее. Не стала отступать от этого правила Анастасия и сейчас, обозначив лишь контуры своего возлюбленного. «Он высокий – для меня важно, чтобы я не стеснялась вставать рядом с мужчиной на каблуки 15 сантиметров, без которых я не представляю своей жизни. У моего любимого мужчины никогда не было ни жены, ни детей», – слила дозированную информацию знаменитость.

Кстати, на том же праздновании дня рождения художник Никас Сафронов на камеру сказал, что таинственный поклонник – это его сын Дмитрий. Волочкова, услышав это, смутилась и предложила продолжить общение за кадром.

Автор:
Шоу-бизнес
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