Возвращаемся с рогами, но без осетинских пирогов: что обязательно нужно увидеть во Владикавказе

Что посетить обязательно, что есть и везти на гостинцы.

Владикавказ — город с характером. Здесь за одним поворотом можно встретить мечеть в мавританском стиле, за другим — лютеранскую кирху или мечеть.

А чуть в стороне — вихрь горных ущелий и водопадов. Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», почему Владикавказ стоит внести в свой маршрут и чем не стоит ограничиваться, когда речь идёт о сувенирах.

«Любой город делится на рукотворные и нерукотворные достопримечательности», — говорит Наталья.

— «Во Владикавказе рукотворные — это мечеть Мухтарова, кирха, армянская церковь, Национальный музей, парк имени Коста Хетагурова, проспект Мира с уютными музеями и неспешной прогулкой. Это то, что создавали люди. А нерукотворные — это, конечно, природа».

Среди природных красот — Цейское, Кармадонское и Куртатинское ущелья, каждое со своим характером и ландшафтным драматизмом.

Но если времени немного, Ансталь советует обязательно увидеть Медограбинские водопады. Место, по её словам, впечатляет даже самых искушённых.

А вот с сувенирами всё не так просто — выбор слишком широк.

«Осетинские пироги лучше привозить в себе — не попробовать их на месте было бы преступлением», — улыбается Наталья. — «Но, конечно, можно взять и специи, и сыры, и местные сладости. Они вкусные, самобытные и отлично идут в подарок».

Для мужчин туроператор рекомендует более брутальный сувенир — традиционный кавказский рог для питья, украшенный металлом. Такой подарок говорит сам за себя: изобилие, щедрость и древняя традиция застолья. Ещё одна находка — украшения ручной работы, текстиль и кожаные изделия местного производства.