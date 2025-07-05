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Возвращаемся с рогами, но без осетинских пирогов: что обязательно нужно увидеть во Владикавказе

Опубликовано: 5 июля 2025 19:01
Владикавказ
Возвращаемся с рогами, но без осетинских пирогов: что обязательно нужно увидеть во Владикавказе
Фото: Городовой.ру

Что посетить обязательно, что есть и везти на гостинцы.

Владикавказ — город с характером. Здесь за одним поворотом можно встретить мечеть в мавританском стиле, за другим — лютеранскую кирху или мечеть.

А чуть в стороне — вихрь горных ущелий и водопадов. Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», почему Владикавказ стоит внести в свой маршрут и чем не стоит ограничиваться, когда речь идёт о сувенирах.

«Любой город делится на рукотворные и нерукотворные достопримечательности», — говорит Наталья.
— «Во Владикавказе рукотворные — это мечеть Мухтарова, кирха, армянская церковь, Национальный музей, парк имени Коста Хетагурова, проспект Мира с уютными музеями и неспешной прогулкой. Это то, что создавали люди. А нерукотворные — это, конечно, природа».

Среди природных красот — Цейское, Кармадонское и Куртатинское ущелья, каждое со своим характером и ландшафтным драматизмом.

Но если времени немного, Ансталь советует обязательно увидеть Медограбинские водопады. Место, по её словам, впечатляет даже самых искушённых.

А вот с сувенирами всё не так просто — выбор слишком широк.

«Осетинские пироги лучше привозить в себе — не попробовать их на месте было бы преступлением», — улыбается Наталья. — «Но, конечно, можно взять и специи, и сыры, и местные сладости. Они вкусные, самобытные и отлично идут в подарок».

Для мужчин туроператор рекомендует более брутальный сувенир — традиционный кавказский рог для питья, украшенный металлом. Такой подарок говорит сам за себя: изобилие, щедрость и древняя традиция застолья. Ещё одна находка — украшения ручной работы, текстиль и кожаные изделия местного производства.

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм

Как я в Турции всегда ищу пахлаву, так и тут — не уеду без сладостей. Но главное — поездка во Владикавказ точно не оставит вас равнодушным. Тут хочется останавливаться, пробовать, смотреть. И возвращаться.
Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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