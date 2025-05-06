Как посмотреть Выборг с высоты птичьего полета: туристам рассказали, куда можно забраться

После реставрации в Выборге снова открыта для посещения Часовая башня. Жители и гости города могут подниматься на башню каждый час, наслаждаясь панорамным видом на город. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Это знаменательное событие — результат длительных и сложных работ по восстановлению исторического памятника, перенесшего множество испытаний за свою многовековую историю.

История строительства: от колокольни до символа города

Часовая башня была построена в XVI веке как колокольня при кафедральном соборе — главном храме Выборга. Первоначально построенная шведами в стиле позднего Ренессанса, она в XVIII веке была перестроена и дополнена элементами барокко. В 1600 году там появился второй ярус, и на звоннице были установлены часы, с чего и началось ее название «Часовая башня».

В 1793 году башня почти целиком сгорела, но была восстановлена при Екатерине II, при этом был добавлен третий ярус, и высота башни достигла 25 метров (33 метра до конца шпиля).

Выживание через войны: устойчивость к разрушениям

Часовая башня серьезно пострадала во время Зимней войны 1939–1940 годов и Великой Отечественной войны. Несмотря на разрушение собора, башня выстояла и в последовавшие годы была восстановлена. Ее прочность и долговечность определяются использованием в качестве фундамента монолитной скалы еще при первоначальном строительстве нижнего яруса в 1494 году.

Уникальные особенности: колокол и часовой механизм

Одним из самых заметных элементов Часовой башни является набатный колокол весом в 61 тонну, подаренный городу Екатериной II. Он служил для предупреждения о пожарах и до наших дней сохранился в рабочем состоянии.

Другой уникальной особенностью является часовой механизм 1848 года, который также по сей день исправно работает. Механизм приводится в действие тяжелыми гирями, спускающимися по специальной деревянной шахте внутри башни. Все эти детали подчеркивают уникальность и историческую ценность Часовой башни.

Часовая башня в искусстве и кинематографе

Часовая башня Выборга многократно изображалась художниками разных эпох, становясь символом города на их картинах. Также ее можно увидеть даже в эпизоде советского фильма «Земля Санникова», где герой лезет на башню с завязанными глазами.

Доступ для посетителей: билеты и график работы

В майские праздники доступ на Часовую башню предоставляется каждый час в субботу и воскресенье с 10:30 до 17:30. Билеты можно приобрести онлайн. Это предоставляет уникальную возможность посетителям подняться на историческую высотку и насладиться уникальными видами Выборга с высоты птичьего полета.