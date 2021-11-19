Вышел финальный трейлер нуара Гильермо дель Торо

В нем рассказывается история медиума, который умеет читать мысли и взаимодействовать с потусторонними силами. Его жизнь переворачивается после знакомства с психиатром.

Картину снял режиссер Гильермо дель Торо. Роли в ней исполнили Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо, Тони Коллетт, Рон Перлман, Ричард Дженкинс и другие актеры.

Выход фильма запланирован на 17 декабря. В России ленту покажут 27 января будущего года.