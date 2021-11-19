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Вышел финальный трейлер нуара Гильермо дель Торо

Опубликовано: 19 ноября 2021 18:01
Вышел финальный трейлер нуара Гильермо дель Торо
Вышел финальный трейлер нуара Гильермо дель Торо
Источник фото: YouTube

Киностудия Searchlight Pictures опубликовала финальный трейлер фильма «Аллея кошмаров».

В нем рассказывается история медиума, который умеет читать мысли и взаимодействовать с потусторонними силами. Его жизнь переворачивается после знакомства с психиатром.
Картину снял режиссер Гильермо дель Торо. Роли в ней исполнили Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо, Тони Коллетт, Рон Перлман, Ричард Дженкинс и другие актеры.
Выход фильма запланирован на 17 декабря. В России ленту покажут 27 января будущего года.

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Автор:
Камиль Джабраилов
Шоу-бизнес
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