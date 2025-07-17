Второе повышение за полгода: кто может зайти в Лензоопарк бесплатно, а кому придется платить больше

Зоопарк собирается расширяться и для этого нужны средства.

Ленинградский зоопарк второй раз за полгода изменяет стоимость входных билетов. Весной взрослый билет подорожал на 100 рублей — с 600 до 700 рублей.

Теперь, с 19 июля, цены вырастут еще: взрослый билет будет стоить 800 рублей, а для студентов и школьников (от 7 до 17 лет) установлен тариф 400 рублей вместо 350.

Для остальных категорий цена остается прежней, сообщают в соцсетях зоопарка.

Почему дорожают билеты — куда идут деньги

Основная причина повышения — рост затрат на содержание животных, корм и улучшение условий для питомцев.

Деньги от новых цен обещают направить на развитие зоопарка, обновление вольеров и заботу о животных.

Ленинградский зоопарк находится в центре города, что не дает ему расширяться. Однако эта проблема практически решена, и в Юнтолово появится новое отделение зверинца, куда переедут крупные звери.

«Мы получше построим, чем в Европе. Концепция уже есть, но мы вносим коррективы, не всё нам показалось правильным. В августе представим», — сказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Кто все еще может попасть бесплатно

Зоопарк сохраняет социальную политику: бесплатный вход доступен детям до 7 лет, детям-инвалидам, многодетным семьям, ветеранам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам концлагерей и другим льготным категориям.

История и развитие Ленинградского зоопарка

Зоопарк был открыт еще в 1865 году и пережил множество испытаний, включая блокаду Ленинграда. Во время войны сотрудники спасали животных и поддерживали зоопарк как символ жизни.

Сегодня это современный комплекс, где можно увидеть более 500 видов животных, включая экзотических, в новых павильонах и участвовать в образовательных программах.

Что значит второе повышение за полгода

Два повышения цен за 2025 год — показатель непростой экономической ситуации и увеличения расходов на содержание коллекции зоопарка.

Впрочем, для постоянных посетителей важно понимать, что эти изменения помогают сохранить и улучшить качество обслуживания, а также обеспечить комфорт и безопасность для животных.