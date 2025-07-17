Второе повышение за полгода: кто может зайти в Лензоопарк бесплатно, а кому придется платить больше

Ленинградский зоопарк второй раз за полгода изменяет стоимость входных билетов. Весной взрослый билет подорожал на 100 рублей — с 600 до 700 рублей.
Теперь, с 19 июля, цены вырастут еще: взрослый билет будет стоить 800 рублей, а для студентов и школьников (от 7 до 17 лет) установлен тариф 400 рублей вместо 350.
Для остальных категорий цена остается прежней, сообщают в соцсетях зоопарка.
Почему дорожают билеты — куда идут деньги
Основная причина повышения — рост затрат на содержание животных, корм и улучшение условий для питомцев.
Деньги от новых цен обещают направить на развитие зоопарка, обновление вольеров и заботу о животных.
Ленинградский зоопарк находится в центре города, что не дает ему расширяться. Однако эта проблема практически решена, и в Юнтолово появится новое отделение зверинца, куда переедут крупные звери.
«Мы получше построим, чем в Европе. Концепция уже есть, но мы вносим коррективы, не всё нам показалось правильным. В августе представим», — сказал вице-губернатор Борис Пиотровский.
Кто все еще может попасть бесплатно
Зоопарк сохраняет социальную политику: бесплатный вход доступен детям до 7 лет, детям-инвалидам, многодетным семьям, ветеранам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам концлагерей и другим льготным категориям.
История и развитие Ленинградского зоопарка
Зоопарк был открыт еще в 1865 году и пережил множество испытаний, включая блокаду Ленинграда. Во время войны сотрудники спасали животных и поддерживали зоопарк как символ жизни.
Сегодня это современный комплекс, где можно увидеть более 500 видов животных, включая экзотических, в новых павильонах и участвовать в образовательных программах.
Что значит второе повышение за полгода
Два повышения цен за 2025 год — показатель непростой экономической ситуации и увеличения расходов на содержание коллекции зоопарка.
Впрочем, для постоянных посетителей важно понимать, что эти изменения помогают сохранить и улучшить качество обслуживания, а также обеспечить комфорт и безопасность для животных.