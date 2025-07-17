В поисках чистой воды: где в Петербурге разрешили купаться официально

Лето в Петербурге наконец-то началось. Даже за несколько дней жары, вода успела прогреться и горожане потянулись к пляжам. Однако не все водоемы безопасны для купания.

Если вы настроены нырнуть в озеро или пруд — лучше сначала проверить, безопасно ли это. Роспотребнадзор каждую неделю берет пробы воды и оглашает свой вердикт о пригодности водоемов для купания.

Так, неделю назад из 24 водоемов ни один не отвечал требованиям безопасности. Виной всему было редкое наводнение в июле. Однако на этой неделе обстановка поменялась.

Где в Петербурге действительно безопасно купаться?

По результатам последних проверок специалисты взяли пробы воды на всех крупных пляжах города.

И только 2 из них показали соответствие санитарным нормам. Это 1-е Суздальское озеро (Выборгский район) и Безымянное озеро (Красносельский район), сообщает региональный Роспотребнадзор.

На всех остальных пляжах качество воды все еще не устраивает контролирующие органы. В основном проблема в микробиологическом загрязнении, есть риск подхватить кишечные инфекции.

А что в регионе?

В Ленобласти ситуация более радужная. Здесь выбор водоемов, которые пригодны для купания, больше — 4. Это озера Мичуринское, Раздолинское, Снетковское в Приозерском районе и озеро Царицыно в одноименном поселке.

Почему так сложно найти чистую воду в Петербурге?

Город расположен на Финском заливе и окружен множеством озер и речек, которые выглядят очень заманчиво для отдыха.

Однако количество отдыхающих, придорожного мусора, сточных вод, судоходство и погодные условия сильно загрязняют воду.

Финский залив особенно страдает — там обычно не рекомендуют купаться из-за большой нагрузки техники и низкого качества воды.

Что делать, если хочется купаться?

Если выбирать пляж, важно ориентироваться не просто по красоте или удобству, а по свежим данным от Роспотребнадзора.

Среди жителей города популярны Суздальские озера — здесь уютно, берега пологие и безопасные для детей, можно не только покупаться, но и устроить семейный пикник.

Как раз одно из них пригодно для купания. Плюс к нему удобная транспортная доступность.

Гигиенический контроль — штука суровая и неумолимая, но ваша безопасность еще важнее. Лучше выбирать официальные пляжи и не рисковать здоровьем.