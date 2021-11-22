Вышел первый трейлер нового мультсериала «Ну, погоди»

Новый проект является перезапуском культового советского мультсериала «Ну, погоди».

В новых сериях среди вредных привычек Волка появилась новая – игромания. Она заменила курение и распитие алкогольных напитков. Также появятся новые герои.

Волка и Зайца в «Ну, погоди! Каникулы» озвучили Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.

Первый сезон мультсериала состоит из 52 эпизодов.