Новый проект является перезапуском культового советского мультсериала «Ну, погоди».
В новых сериях среди вредных привычек Волка появилась новая – игромания. Она заменила курение и распитие алкогольных напитков. Также появятся новые герои.
Волка и Зайца в «Ну, погоди! Каникулы» озвучили Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.
Первый сезон мультсериала состоит из 52 эпизодов.
Вышел первый трейлер нового мультсериала «Ну, погоди»
Опубликовано: 22 ноября 2021 20:29
В Сети появился дебютный трейлер мультфильма «Ну, погоди! Каникулы». Ролик опубликовала студия «Союзмультфильм».
Новый проект является перезапуском культового советского мультсериала «Ну, погоди».
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