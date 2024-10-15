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Йодированная соль оказалась провокатором опасных заболеваний: хирург Умнов перечислил группы риска

15 октября 2024 02:00
Йодированная соль оказалась провокатором опасных заболеваний: хирург Умнов перечислил группы риска
Йодированная соль оказалась провокатором опасных заболеваний: хирург Умнов перечислил группы риска
Фото Городовой.ру

Польза в ней тоже есть, но не для каждого.

Йодированная соль противопоказана людям с гломеруло- и пиелонефритом, а также при крапивнице и фурункулезе. Об этом сообщил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в интервью NEWS.ru. По его словам, избыток йода в организме может спровоцировать обострения этих заболеваний.

Умнов отметил, что в обычных условиях трудно вызвать избыток йода, если не употреблять соль столовыми ложками или морскую капусту в больших количествах. Однако при значительном избытке йода может развиться тиреотоксикоз, который сопровождается ускорением обмена веществ, тахикардией, гипертоническими кризами и нарушением работы почек. Именно поэтому йодированная соль не рекомендуется пациентам с указанными заболеваниями, так как она может спровоцировать обострения.

Ранее мы писали о различиях гималайской, поваренной и копченой соли.

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Автор:
Ольга Хромова
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